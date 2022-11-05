前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚

記者柯沛辰／綜合報導

中國河南一對新人2日舉辦結婚典禮，男方前妻跑來鬧場，還拿著擴音器循環播放「渣男，騙我感情騙我錢！」不料現場眾人選擇無視，讓她氣得整個人躺在台上耍賴。當下親友試圖阻止無果，新人則一臉淡定繼續婚禮，引發網友熱議。

「結婚當天前女友婚禮砸場子」的影片在微博瘋傳。綜合陸媒報導，河南駐馬店2日上午一對新人舉辦婚禮，結果現場闖入一名白衣女子，不停拿著擴音器循環播放「渣男，騙我感情，騙我錢，還錢！」

▲新郎發表感人誓言，卻被身後的前妻吐槽「新郎騙錢！」（圖／翻攝自微博）

當時婚禮進行到一半，新郎對著岳父母誓言會照顧新娘一輩子，怎料白衣女子跑到新人身後嗆聲「新郎騙錢！」不過，婚禮並未受影響，婚攝也繼續拍照。白衣女眼見自己被無視，竟整個人躺在舞台上。

親友見狀試圖阻止，但後來看到白衣女賴著不走，索性就讓新人站在一旁繼續舉行婚禮，畫面極其魔幻。據悉，白衣女是新郎的前妻，兩人結婚多年，直到一年前才在法院判准下離婚。

儘管男方認為雙方財產早就分割完畢，但女方認為前夫欠錢，所以一聽男方要結婚，就立刻帶上朋友趕來鬧場。後來，新郎看前妻躺在地上，擔心出意外，便打電話將人送醫。

▲前妻躺在地上，一動也不動。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完紛紛留言，「準新娘及家人問清楚前因後果比較好」、「離婚一年就再婚，該不會婚內出軌的吧」、「這事兒新娘之前肯定知情，不然不可能這麼淡定」，但也有人覺得「假裝淡定吧，誰的婚禮這樣，都夠一輩子鬧心的！」

前妻居住地的村幹部透露，女方認為新郎欺騙了她的感情，手裡還有新郎打的欠條，儘管鬧婚不對，但背後有苦衷，會和婦聯、新郎所在地的村幹部積極協調、化解此事。

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