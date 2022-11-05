　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚

記者柯沛辰／綜合報導

中國河南一對新人2日舉辦結婚典禮，男方前妻跑來鬧場，還拿著擴音器循環播放「渣男，騙我感情騙我錢！」不料現場眾人選擇無視，讓她氣得整個人躺在台上耍賴。當下親友試圖阻止無果，新人則一臉淡定繼續婚禮，引發網友熱議。

「結婚當天前女友婚禮砸場子」的影片在微博瘋傳。綜合陸媒報導，河南駐馬店2日上午一對新人舉辦婚禮，結果現場闖入一名白衣女子，不停拿著擴音器循環播放「渣男，騙我感情，騙我錢，還錢！」

▲▼前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚。（圖／翻攝自微博）

▲新郎發表感人誓言，卻被身後的前妻吐槽「新郎騙錢！」（圖／翻攝自微博）

當時婚禮進行到一半，新郎對著岳父母誓言會照顧新娘一輩子，怎料白衣女子跑到新人身後嗆聲「新郎騙錢！」不過，婚禮並未受影響，婚攝也繼續拍照。白衣女眼見自己被無視，竟整個人躺在舞台上。

親友見狀試圖阻止，但後來看到白衣女賴著不走，索性就讓新人站在一旁繼續舉行婚禮，畫面極其魔幻。據悉，白衣女是新郎的前妻，兩人結婚多年，直到一年前才在法院判准下離婚。

儘管男方認為雙方財產早就分割完畢，但女方認為前夫欠錢，所以一聽男方要結婚，就立刻帶上朋友趕來鬧場。後來，新郎看前妻躺在地上，擔心出意外，便打電話將人送醫。

▲▼前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚。（圖／翻攝自微博）

▲前妻躺在地上，一動也不動。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完紛紛留言，「準新娘及家人問清楚前因後果比較好」、「離婚一年就再婚，該不會婚內出軌的吧」、「這事兒新娘之前肯定知情，不然不可能這麼淡定」，但也有人覺得「假裝淡定吧，誰的婚禮這樣，都夠一輩子鬧心的！」

前妻居住地的村幹部透露，女方認為新郎欺騙了她的感情，手裡還有新郎打的欠條，儘管鬧婚不對，但背後有苦衷，會和婦聯、新郎所在地的村幹部積極協調、化解此事。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
25歲曾聖光戰死烏克蘭！妻子崩潰回應：曾阻止他
不是手搖飲！營養師揭曉「6類食物糖超多」
25歲台灣志願兵曾聖光在烏克蘭陣亡　家屬悲慟證實
「中壢版豬寮」棄屍現場曝　2男女躺高球場旁逾7天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚

進博會開幕　習近平：讓中國大市場成為世界大機遇

軟爛男帶妻兒睡公園4個月…女嬰僅10月大　原因讓鄰居搖頭

中共女官員「多次嘿咻11男」百人群組自爆性愛史　名單含長官下屬

剩半瓶威士忌不想託運！女子機場大廳直接乾完　下秒醉倒被送醫

寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股　醫48小時內急切除

美國把中國列為最大競爭對手　陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制

德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」願與陸深化經貿合作

德總理蕭茲訪華「開創三個第一」　釋放中德關係穩定訊號

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

開太慢被男大生按喇叭　駕駛撞飛對方：因撿手機

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚

進博會開幕　習近平：讓中國大市場成為世界大機遇

軟爛男帶妻兒睡公園4個月…女嬰僅10月大　原因讓鄰居搖頭

中共女官員「多次嘿咻11男」百人群組自爆性愛史　名單含長官下屬

剩半瓶威士忌不想託運！女子機場大廳直接乾完　下秒醉倒被送醫

寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股　醫48小時內急切除

美國把中國列為最大競爭對手　陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制

德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」願與陸深化經貿合作

德總理蕭茲訪華「開創三個第一」　釋放中德關係穩定訊號

日籍戰友哀悼曾聖光「來世再做朋友」　PO合照：跟他靈魂一起戰鬥

人蛇集團凌虐求職者「又1嫌落網」！還有一具遺體沒找到

柬埔寨詐騙在台翻版奪3命！　61人掉高薪圈套囚虐....8嫌遭聲押

陳芳語穿火辣細肩帶「右胸現不明陰影」疑走光　經紀公司深夜回應了！

花蓮戰士曾聖光戰死烏克蘭　生前臉書才曝心聲「聽見砲聲就怕」

德國總理蕭茲訪問北京重申：台灣現狀任何改變都須和平

前妻衝上台鬧婚！擴音器循環放送「渣男騙感情」　新人超淡定完婚

俄媒：普丁簽署「動員令」　讓重刑犯上戰場

新款飛翼無人機神秘現身珠海　隱身布局擔任殲-20僚機

林艾德 ／ 流麻溝15號：屬於未來台灣人的電影

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

大陸熱門新聞

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

不想託運！她機場乾完威士忌被送醫

軟爛男帶妻兒睡公園4個月　原因讓鄰居搖頭

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

第五屆中國國際進口博覽會開幕

車隊掛「新娘不是我」　真相曝光

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股 醫48小時內急切除

她「看抖音太大聲」　遭灌臉無情痛毆！　鄰居下場曝光

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」

寧德時代：研發佈局電池路線上所有潛力股

陸太空站「三艙合一」 17國科研項目確定進駐...太空人得先學漢字

更多熱門

相關新聞

61歲男自爆性欲太強　狂娶80女想再結88次婚

61歲男自爆性欲太強　狂娶80女想再結88次婚

印尼61歲男農民卡恩(Kaan)近來自爆，自從14歲首次結婚的他，竟然在47年內一共結過87次婚，誇張經歷讓他成為爆紅人物。老當益壯的他透露，雖然自己年紀不小，但是多虧了自製的「神奇藥水」，讓他與老婆相好時仍是一尾活龍，性生活十分美滿。

男殺前妻放火燒屍　後院飄腐肉燒烤味

男殺前妻放火燒屍　後院飄腐肉燒烤味

男綁架殺害5歲兒　傳屍照給前妻報復

男綁架殺害5歲兒　傳屍照給前妻報復

亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千

亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千

打完119後急逃　丟前妻倒地亡真相曝

打完119後急逃　丟前妻倒地亡真相曝

關鍵字：

鬧婚前妻完婚

讀者迴響

熱門新聞

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪終於輪到你

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

即／首例！25歲曾聖光戰死烏　趙少康發聲

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

即／豬寮囚虐棄屍現場曝　2男女躺高球場旁逾7天

詐騙凌虐求職者　警：不給存摺正本

幼象跌進瀑布！5象跳下救援全摔死

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面