怕蘭州3歲童慘劇重演！鄂爾多斯宣布：危急時「民眾有權自救」

▲蘭州3歲童中毒昏迷，最終不幸身亡。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅蘭州一名3歲男童日前因一氧化碳中毒昏迷，送醫過程又被疫情封控延誤，最終死亡，引起當地民眾不滿。由於各地接連傳出防疫導致的悲劇，內蒙古鄂爾多斯市3日發出一則「人性化通告」，強調民眾在遭遇危急情況時，「有權採取措施自救」。

該份通告提到，針對近期國內個別地區在防疫過程中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持人民至上、生命至上，堅決統籌做好疫情防控和保障人民群眾生命健康、合法權益工作，進一步暢通救助機制，增強應急處置能力，切實維護隔離人員生命財產安全。

通告指出，「現向廣大居民、農牧民朋友鄭重通告，在鄂爾多斯，無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先。在鄂爾多斯，如您在居家隔離或集中隔離期間，遇到特殊緊急情況，請及時撥打110，非緊急情況請撥打12345市長熱線，心理危機請撥打96885熱線。對隔離群眾報警，我們會第一時間處置，提供幫助、解決問題。」

▼民眾為身亡的3歲男童陳情，大批持盾特警出面阻攔。（圖／翻攝自推特）

通告內還特別強調，「在鄂爾多斯，如您遭遇危及人身安全的情況，特別是危及生命安全的緊急情況時，根據相關法律之規定，您有權採取措施自救，或及時緊急避險，但請謹記：在自救和避險時，不要損害他人生命。事後，我們會安排相關部門對事情過程進行回溯和研判，並提供必要的法律援助，依法依規處置。」

通告最後還承諾，「在鄂爾多斯，請您放心！我們盡最大努力保障您的生命安全和合法權益！」

該份通告在網路上引起大量討論，鄂爾多斯市委宣傳部4日解釋，這則通告是市委政法委跟疫情防控指揮部溝通之後，然後進行發布的，「通告是為了提醒廣大市民，因為全市疫情防控形勢也比較緊張，之前國內個別地區在隔離期間遇到過一些問題，為了防止遇到類似的問題，市裡就提前想到預防一下，所以就發布了這樣一則通告，讓老百姓隨時可以撥打電話進行救援。」