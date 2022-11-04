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狠嗆高雄空汙「抹布洗臉都黑的」　柯志恩反遭酸爆說話了

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022年九合一大選在即，國民黨高雄市長候選人柯志恩2日發文痛批高雄空汙問題，稱回到家第一件事都是洗臉，「洗臉的抹布」一看都是黑。沒想到此話一出遭到高雄市左楠區無黨籍市議員候選人吳佩蓉及網友狠酸「誰會用抹布洗臉」，對此，她今（4）日受訪時回應，不管是抹布還是毛巾，空品大家都非常的有感，去關切對市民的影響比筆誤來得重要。

柯志恩在臉書上分享自己對高雄汙染感觸甚多的看法，發文提到，「抬頭是空污、低頭是爛路，河川污水流，騎車滿臉灰」，但其中一段卻寫著「騎機車的，回到家第一件事都是洗臉，洗臉的抹布一看，都是黑的」，引發不小的討論。

▲▼柯志恩用抹布洗臉。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲柯志恩貼文內容慘遭議員候選人狠酸。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

吳佩蓉對此狠酸，雖然高雄還稱不上是國際大都會，但我們洗臉會用手，或用毛巾，不至於用上「抹布」啦。不少網友也稱「用抹布洗臉，臉當然是黑的啊」、「要不要菜瓜布，我借她」、「誰會用抹布洗臉」。

柯志恩今日被問及此事則回應，個人覺得不管是抹布還是毛巾，空品大家都非常的有感，她覺得應該好好去關切空氣品質對市民的影響，比對這次筆誤還來的更重要。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩表示，大家應該好好去關切空氣品質對市民的影響，比對這次筆誤還更重要。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於如何解決高雄空汙、水汙還有路平問題，她說，高雄空品昨天已經達到紅色警戒，大家都有感覺，空汙的確是歷屆市長都想解決的。以她個人來說，就是要用天然氣代替媒，這才是釜底抽薪的方法，所以興達的火力跟大林的超超臨界，希望2024就能提前除役。

另外，柯志恩說，綠色運輸非常重要，電動摩托車的補助比照其他的縣市，來讓補助的程序能更加的完善。她也關注到，目前在高屏總量管制的部分，第二期在2020年就應該來制定，可是到目前為止還沒有，所以應該從法規上面一一來明確標準，這是對空汙非常重要的。

至於路平部分，柯志恩表示，她這次到高雄來，就常常聽到很多人在懷念李四川副市長，大家也對路平、鋪路很稱讚，所以比對李四川鋪路的功夫，現在應該大家好好的來思考一下，如何讓這樣的路平可以更為市民所需要的。

水質的部分，柯志恩則說，像更換老舊的自來水管，還有包括對弱勢的淨水器補助，甚至降低水的硬度跟它的固體溶解度等等之類的，都是應該來加速處理的。

 

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柯志恩抹布洗臉2022九合一大選2022高雄市長

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