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兵臨城下！張善政民調領先4個百分點　15％游離選民成最大變數

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會4日發布桃園縣長選舉民調，「如果明天投票，在張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清四人當中， 您會投給誰?」，結果發現，張善政30.6%、鄭運鵬26.6%、鄭寶清7.2%、賴香伶4.1%，民意基金會分析，民進黨在桃園的江山的確有被攻陷的危機，但15%游離選民的出現可能成為選戰重大變數。

民意基金會分析，民調數據傳達了一個重要的訊息，就是桃園市長選情已逐漸進入關鍵時刻，張善政暫時領先鄭運鵬4個百分點，不論那是不是紮實的領先，意味國民黨已兵臨城下，民進黨在桃園的江山的確有被攻陷的危機。

民意基金會評估，但有一個巨大變數使這次選舉不到最後難定勝負，就是15%游離選民的出現。這也意味選戰最後關頭若有重大戲劇性事件發生，例如1997年台北縣長選舉最後一夜盧修一驚天一跪，很可能一舉扭轉戰局。

從年齡層看，張善政與鄭運鵬在各個年齡層互有領先，目前看不出有較清晰的模式。張善政在 20-24 歲及 55 歲以上選民的領先是明顯 的，而鄭運鵬似乎獲得較多青壯選民的青睞。無黨籍參選的鄭寶清在 20-34 歲選民中異軍突起，但在 35 歲以上選民中只獲零星支持，民眾黨提名的賴香伶則是獲各年齡層少許支持。

從教育背景看，張善政和鄭運鵬的支持群有明顯不同，兩人在高中/ 高職教育程度選民中旗鼓相當，各有三成三左右的支持，相形之 下，鄭運鵬在初中/國中及以下教育程度選民大有斬獲，而張善政較獲專科、大學及以上教育程度選民青睞。鄭寶清和賴香伶則獲各教育程度選民一成以下的支持。

從行政區角度看，如果以3%差距為標準，張善政在中壢、楊梅、蘆竹、龍潭、復興有大幅領先，鄭運鵬在桃園、大園、龜山、新屋、 觀音有相當程度的領先，至於大溪、八德、平鎮，雙方差距有限。

從政黨支持傾向看，張善政主要獲國民黨支持者六成八與民眾黨支持者四成六聯合拉抬，鄭運鵬則獨享民進黨支持者高達八成一的力挺。中性選民則是二成三支持張善政，一成四支持鄭運鵬。鄭寶清和賴香伶則獲得相對較稀少的各政黨支持。

特別的是，鄭寶清獲一成六民眾黨人的支持，賴香伶卻只獲 9.6%支持。此外，賴香伶擄獲一成一時代力量的支持，以及一成台灣基進的支持。

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