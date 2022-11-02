驚爆心跳停止送醫後！影后陳淑芳拍片教民眾避免洗錢觸法

▲金馬影后陳淑芳（右三），擔任今年洗錢防制辦公室代言人。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高齡83歲的金馬影后陳淑芳，日前傳出身體不適，心跳停止14秒之後還住院治療。她獲邀協助行政院洗錢防制辦公室拍攝宣導短片，教民眾避免洗錢。這次出現在鏡頭前，陳淑芳起來來很有活力，記者會後還與多位記者合影，離開時記者詢問她身體狀況，她頻說「很健康」。

陳淑芳擔任今年的洗錢防制宣導代言人，拍攝了三支宣傳短片，針對「大眾篇」、「虛擬資產篇」及「線上遊戲篇」等主題進行宣導。而她先前傳出心跳停止的事件後，這次出席時，外界也關切她的身體狀況。陳淑芳致詞時以台語表示，「在我現在身體還不太舒服的情況下，今天知道有這個活動，我一定要來！我很高興，不只在這邊上一堂課，可以知道如何防範詐騙洗錢，另外還可以跟大家見面，這讓我非常高興。」

▲陳淑芳致詞時，敬業的教導民眾要注意被詐騙而洗錢。（圖／記者吳銘峯攝）

法務部長蔡清祥致詞時也提到，洗防辦自2017年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織對我國的定期評鑑工作和針對評鑑缺失結果召集相關政府部門進行改善外，另一項重要的任務就是推動洗錢防制與打擊資恐、資武擴的宣導及教育訓練，今年除了邀請陳淑芳來拍攝宣導短片以外，洗防辦也首次與人氣插畫家柴語錄合作製作宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網成為洗錢共犯。另外，針對收聽群眾日益擴增的Podcast頻道，也開通了「洗錢防制 金流透明Podcast頻道」作為宣導管道。

陳淑芳在會後展現親和力，當起人形立牌與記者、來賓合影，來者不拒。而她要離開時，記者詢問她身體狀況，她也很親切地說了多次「很健康」。

▼法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▼陳淑芳拍攝的宣導短片。（圖／記者吳銘峯攝）