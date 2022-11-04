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北韓昨連射6飛彈、80多枚砲彈　官員：美韓延長軍演是「危險選擇」

▲▼朝中社10月10日發布一張未註明日期的照片，顯示北韓政府在秘密地點發射導彈。（圖／路透）

▲北韓3日共計發射6枚彈道飛彈、80多枚砲彈，以對美韓聯合軍演表示抗議。圖為北韓官枚「朝中社」10月10日發布一張未註明日期的導彈發射照片。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部4日表示，北韓昨（3）日發射1枚洲際彈道飛彈（ICBM）與5枚短程彈道飛彈（SRBM），深夜11時28分再次向東部海域發射80多枚炮彈。北韓勞動黨中央軍事委員會副主席朴正天公開指責，美韓決定延長聯合軍演「警戒風暴」（Vigilant Storm）為重大失誤，「這是非常危險的錯誤選擇」。

根據《韓聯社》報導，北韓（朝鮮）3日上午7時40分許向東部海域發射1枚洲際彈道飛彈，8時39分許連續發射2枚短程彈道飛彈。南韓空軍下午2時隨即宣布，因北韓持續挑釁，經韓美協商，決定延長原定於4日結束的「警戒風暴」年度聯合軍演。但未說明確切結束時間。

對此，北韓中央軍委朴正天3日晚間8時38分透過官媒「朝中社」發表公開談話，其中提到延長「警戒風暴」軍演是重大失誤，並指責「這是十分危險的錯誤選擇」，美國與南韓如此不負責任的決定，正在將聯軍挑釁性軍事行動造成的緊張局勢推向難以控制的局面。他威脅，美國和南韓將領悟到自己犯下了不可挽回的錯誤。

▲▼ 北韓2日發射多枚飛彈、砲彈。（圖／路透）

▲北韓2日才發射25枚飛彈、100多枚砲彈，又在3日上午與夜間發射6枚飛彈。（圖／路透）

朴正天發表完談話不到1小時，北韓於晚間9時35分至9時49分左右，再向東部海域發射3枚短程彈道飛彈，另於深夜11時28分開始從江原道錦江郡一帶向東部海域發射80多枚砲彈，落在兩韓《九一九軍事協議》所劃的海上緩衝區內，引發南韓聯參本部嚴正警告與譴責。至此，北韓3日共計發射6枚彈道飛彈與80多枚砲彈。

韓媒指出，北韓自10月28日後的短短一周以來，至少已發射了33枚導彈，其中有25枚集中在11月2日發射，2日當天也同時發射了100多枚砲彈，對於美韓聯合軍演做出激烈的反應。南韓聯參本部表示，韓軍將與美方保持緊密合作，並密切關注相關動向，加大戒備力度。

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