iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」　眾人驚嘆奇蹟：變成藝術品了

▲iPhone摔到地上竟裂成「天使的翅膀」，網友們紛紛驚嘆「變成藝術品了！」（合成圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

有男網友表示，他近日不小心把自己的iPhone 10摔在地上，沒想到拿起來一看，發現背面竟裂成「天使的翅膀」。照片曝光後，許多網友紛紛驚嘆「變成藝術品了！」吸引3.8萬人按讚、1700則留言，掀起熱議。

原PO在「爆廢公社」發文表示，他最近不小心把手機摔在地上，不料背面竟奇蹟般地裂成了「天使的翅膀」。

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事實上，這是日本網友2020年1月在推特帳號@haniwack分享的照片，內容提到朋友在工作時摔壞手機，結果變成了美麗的天使翅膀，「真是奇蹟！」

▲原始照片是日本網友2020年在推特上傳。（合成圖／爆料公社）

照片中可見，一支白色的iPhone 10背面龜裂，但撞擊點疑似是在左下角，裂痕也一路向右上角延伸，形成了比例均勻、罕見的翅膀形狀，完全不像是摔出來的。

儘管這是2年前的舊照片了，但許多網友第一次看見仍紛紛驚呼，「意外的驚喜」、「我也要，幫我摔」、「Honda 聯名款」、「另一片翅膀在前面嗎」、「它真的成為天使了」、「藝術品了！貼個膜保護再買個透明殼！」

其中，也有人貼出自己的「傑作」炫耀，「我的是凡爾賽玫瑰」、「我的是蝴蝶」、「我的：破滅」引發迴響。

▼女網友曬出自己的手機裂痕，並命名「蝴蝶」。（圖／爆料公社／鄭姓網友）

▼另一名女網友貼出手機裂痕，並命名「凡爾賽玫瑰」。（圖／爆料公社／陳姓網友）

▼最後一名男網友簡單粗暴，直接將裂痕命名為「破滅」，果然機如其名。（圖／爆料公社／黃姓網友）

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