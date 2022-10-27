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10歲女童玩抖音「昏迷挑戰」窒息身亡！法院判平台免責

▲TikTok,抖音。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童進行TikTok平台用戶流傳的「昏迷挑戰」，憋氣變成窒息而死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

TikTok用戶流傳影片進行「昏迷挑戰」，用繩子套住脖子挑戰憋氣，美國1名10歲女童因此窒息而死，她的父母將TikTok一狀告上法院，費城聯邦地區法官判決TikTok免責。

路透社報導，費城的美國聯邦地區法院法官戴蒙（Paul Diamond）25日判決，基於美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）規定，網路平台經營商對於他人發布的不當內容得以免責。

1996年通過的「通訊端正法」第230條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，針對非出於自身的資訊內容，不應被視為出版人及發表人。

戴蒙在判決書裡寫道，「賦予這種豁免權的判斷來自於國會的妥善考量，而非法院」。

女童母親安德森（Tawainna Anderson）的委任律師古德曼（Jeffrey Goodman）發表聲明表示，這家人「會繼續為社群媒體的安全奮鬥，才不會有其他孩子因為社群媒體產業推廣的魯莽行為喪命」。

TikTok並未立即回覆置評要求。

安德森今年5月狀告TikTok和母公司北京字節跳動（Bytedance），稱TikTok的演算法導致她的女兒奈拉（Nylah Anderson）看到了有關「昏迷挑戰」的影片。

根據訴狀，奈拉在2021年12月利用一條皮包背帶，把自己吊在母親的衣櫥上進行挑戰，結果失去意識並遭受重傷，緊急送醫但於5天後不治。

 

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