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民眾私改外包裝...社群媒體賣化粧品　違法慘遭遭南投衛生局罰1萬元

▲紅圈處為賣家將原廠商外包裝QR Code撕去後出售。（圖／南投縣政府提供）

▲紅圈處為賣家將原廠商外包裝QR Code撕去後出售。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年受COVID-19疫情影響，「宅經濟」當道，民眾許多生活用品都透過網路購買，特別是化粧品；不過南投縣衛生局日前接獲檢舉：有民眾於社群媒體販售化粧品，竟自行任意改變原外包裝，經查明屬實，衛生局依違反《化粧品衛生安全管理法》規定，裁處該賣家1萬元罰鍰。

▲賣家將化粧品原廠商外包裝的QR Code撕去後販售。（圖／南投縣政府提供）

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縣府衛生局指出，依《化粧品衛生安全管理法》規定，化粧品之外包裝或容器，應明顯標示下列事項：1.品名；2.用途；3.用法及保存方法；4.淨重、容量或數量；5.全成分名稱，特定用途化粧品應另標示所含特定用途成分之含量；6.使用注意事項；7.製造或輸入業者之名稱、地址及電話號碼，以及輸入產品之原產地（國）。8.製造日期及有效期間，或製造日期及保存期限，或有效期間及保存期限；9.批號。

▲▼南投縣衛生局提醒民眾勿擅自變更化粧品包裝，以免受罰。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣衛生局提醒民眾勿擅自變更化粧品包裝，以免受罰。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局提醒民眾勿擅自變更化粧品包裝，以免受罰。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，依據該法第7條規定「化粧品販賣業者，不得將化粧品之標籤、仿單、外包裝或容器等改變出售。」該名遭檢舉賣家私自變更化粧品外包裝出售，已明顯違法，得處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

陳南松也提醒民眾，透過網路或實體店面購買化粧品，務必認清製造來源及外包裝標示，拒絕選購有誇大不實、廣告「膨風」的化粧品，避免花錢又傷身。有任何有關化粧品相關疑問，請洽南投縣政府衛生局諮詢專線：049-2230518。

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