永和區「各淹水改善工程」曝光！　8地下道變滯洪池、避難區

▲永和區易積淹改善工程。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

年底九合一大選在即，新北第七選區市議員候選人們最近風雨無阻，展開掃街拜票活動，有鑑於連日大雨，他們紛紛在臉書放上水門、停車相關資訊，而國民黨市議員參選人、現任新北市副議長陳鴻源，更公開防汛治水改善工程，讓在地鄉親安心。

「陳鴻源‧愛的行動粉絲團」昨日發文提到，「陳鴻源多年前便盤點永和區各淹水路段，積極向市府反映增設抽水站，也推動雨水下水道新建工程，努力解決周邊遇短延時強降雨的淹水問題，為鄉親解決淹水之夢饜。」

▲地下道轉為滯洪池及避難空間。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

同時，他也公布永和區幾個「易積淹改善工程」，包括福和國中周邊透保水改善工程、警光街排水改善工程、FG雨水下水道幹道新建工程、國光路49巷抽水機增設工程。

不僅如此，自民國110年起，永和區10座地下道中，已陸續封閉8座，並轉型為滯洪池及避難空間，剩下2座則保留，作為配合捷運萬大線連通道；另外，也建立更完善排水系統，污水接管率有61%。

▲蕭蒼澤掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤-新北市永和區議員候選人）

值得一提的是，各個市議員候選人風雨無阻，輪番掃街拜票，像是台灣維新黨蕭蒼澤、民進黨羅崇文進攻菜市場；民進黨許昭興則訂製大汽球，希望在陰雨天，讓鄉親們看到能會心一笑。

▼羅文崇、許昭興也和鄉親互動，爭取選票。（圖／翻攝自臉書／羅文崇、許昭興）

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