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社會 社會焦點 保障人權

快訊／空少遭保時捷撞爆頭慘死　酒駕富商「外套遮臉」75萬交保

記者黃彥傑、劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市大安區敦化南路2段，昨(1日)晚間22時許發生車禍，向姓男子駕駛保時捷凱燕休旅車撞死美國聯合航空（以下簡稱聯航）空少，造成空少頭顱破裂慘死，檢察官目前進行相驗釐清死因，向男則在外坐在椅子上低頭不語等待，移送北檢後75萬交保。

▲▼富商移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲向姓富商駕駛保時捷撞死空少，移送北檢外套遮臉畫面曝光。（圖／記者劉昌松攝）

向男1日晚間與友人在大安區某餐廳聚餐喝了數杯紅酒後，酒後開保時捷休旅車要回新店別墅，但行經上址時直接撞上闖越車道的聯合航空星新加坡空少，造成對方頭顱破裂慘死。

▲經商有成的向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少。（圖／記者張君豪翻攝）

▲向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少，引擎蓋對折翹起隱約看出遭撞者身形。（圖／記者張君豪翻攝）

向男曾有2次酒駕紀錄，這是他第三次酒駕被捕，這次車禍發生後，他向警方表示「當時開車時速只有40公里」。不過保時捷休旅車整個車頭凹陷、引擎蓋內縮對折、甚至隱約看得出人形，顯見撞擊力道不輕，對應向男所說的「行車時速40公里」顯有疑慮。

▲▼向姓男子駕駛保時捷凱燕休旅車撞死美國聯合航空空少，造成空少頭顱破裂慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲向男駕駛保時捷撞死空少，坐在椅子上沉默不語等待檢察官相驗遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼向姓男子駕駛保時捷凱燕休旅車撞死美國聯合航空空少，造成空少頭顱破裂慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲空少所屬航空公司派人到場關心。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，該起車禍事發過程監視器並未錄下、向男車上的行車記錄器記憶卡內並無任何影像檔案，另輛跟在向男後方的自小客車行車記錄器也並未開啟，尚無證據證明向男聲稱的「行車速度40公里」。

目前檢察官已經進行相驗遺體以釐清詳細死因，空少所屬的航空公司也派人員到場關切，向男則坐在室外的椅子上，低頭不語等待，隨後向男移送北檢後75萬交保。

▲▼向姓男子駕駛保時捷凱燕休旅車撞死美國聯合航空空少，造成空少頭顱破裂慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢察官到場進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

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