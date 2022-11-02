柯文哲：藍白合是死路　國民黨現況就「百足之蟲、死而不僵」

▲對於執政的本命區台北市，柯喊出要拚7席議員當選。圖為柯陪同黃珊珊及民眾黨議員候選人登記參選造勢。（圖／鏡週刊提供）

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談及縣市長選情，民眾黨主席柯文哲接受本刊專訪時，特別肯定黨籍新竹市長候選人高虹安，指她打出氣勢，吸納藍營支持者轉向，但對於2024大選的藍白競合，柯卻直言，中央級大選來看，「藍加白還是小於綠，所以藍白合是死路！」

柯文哲說，他私下常笑：「我每天罵民進黨，最後怎麼國民黨倒下去了？」國民黨現況就是「百足之蟲、死而不僵」、「老兵不死只是慢慢凋零」，至於民進黨則讓台灣愈來愈危險，為了個人權力不惜讓國家陷入險境，台灣3％統派是「紅藍」，但民進黨把剩下的九七％都認定是綠，這是錯的，這些應該是台、不是綠，他要破解綠營宣傳戰術。

近日與脫黨參選苗栗縣長的鍾東錦二度合體遭諷「黑白配」，柯文哲則反駁，鍾東錦與證嚴法師見面會被罵嗎？台灣政治太虛假了，鍾若是黑道，國民黨過去那麼多年還提名他當議長？就像顏寬恒，國民黨、小英要利用時，就說是社會賢達，不要時，就說是黑道。

他透露，見鍾前曾與他女兒單獨聊了2個小時，先了解他家在幹嘛，還問知不知道爸爸在做什麼生意，柯自認文化傳道者，當時想法是做試驗、感化鍾，因此建議鍾參訪北市大數據中心，了解開放政府、全民參與、公開透明，這樣弊案才會少掉，「我要當證嚴法師，鼓勵一個人向善，這就是柯文哲有趣的地方。」

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