陳時中競總：立院淪公設刑堂　蔣萬安是防疫功臣還罪人？　

▲陳時中競選總部連日舉行「每日一問」記者會。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數24天，民進黨候選人陳時中競選總部2日舉行記者會，痛批國民黨候選人蔣萬安擔任立法院衛環委員會召委期間，74%、45%議程鎖定攻擊陳時中，「請問蔣萬安是不是把國會當擂台，是否承認2020開始就為選市長鋪路？把陳時中當假想敵？」蔣萬安認為自己是防疫的功臣還是防疫的罪人？

陳時中競選總部今天上午由陳時中競總總幹事吳思瑤、議員簡舒培、發言人林聿禪、羅浚晅共同舉行「我們只是要一種選擇」及「從政者的使命」影片公布暨「每日一問」記者會。

吳思瑤再對蔣萬安拋出3問：第一問是，蔣萬安當兩次衛環召委，只關心美豬與疫情，甚至74%、45%議程只鎖定攻擊陳時中，排案主題皆是政治性議題。請問蔣萬安是不是把國會當擂台，是否承認2020開始就為選市長鋪路？把陳時中當假想敵？第二問是，國⺠黨不監督其他部會，只盯陳時中，對疫情窮追猛打，同樣主題一排再排，是監督失衡，蔣萬安把立院當成選市長的秀場是為疫情？還是為選情？「你（蔣萬安）認為你是防疫的功臣？還是防疫的罪人？」

吳思瑤拋出第三問指，以前國家公器蔣家用，現有蔣萬安選市長，立院淪公設刑堂，國⺠黨集體濫用召委職權當選舉工具，甘做「蔣公子」側翼，這是合理的⺠主監督？蔣萬安認為這樣的問政表現及格嗎？蔣萬安參選市長，就是要讓國家變蔣家？蔣萬安支持這種公私不分濫用公器嗎？

此外，簡舒培也向無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出疑問指，黃藉由督導市場處之名，安排87場市場視察，動用650人次的公務員陪同，讓台北市的公務人員加班、為了黃珊珊跟民眾黨的候選人而忙，甚至曾有公務員爆料產發局內部單位被要求要在宣傳影片中置入黃的畫面，拍了10部影片花了公帑287.1萬元，市府影片成了黃珊珊免費的露出平台，簡直濫用市政資源。

簡舒培質疑，黃珊珊用公家資源輔選，台北市政府的8萬個公務員當助選員，辛苦研究的政策儼然成為黃珊珊的競選政見，她要問，「黃珊珊真的把北市府都當成你的競選總部嗎？這是台北市民欠妳的嗎？這也是台北市民想問黃珊珊的。」