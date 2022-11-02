IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

▲IPAC成員與我國立委在外交國防委員會交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）8位議員11月1日至4日訪問台灣，今（2日）下午拜訪立法院外交國防委員會，由召委王定宇在場迎接，並與民進黨、民眾黨與時代力量立委等交換意見，唯獨國民黨未有任一位

對於IPAC蒞臨，王定宇表示這創下「三個第一」：一、這是立法院第一次在審查預算期間，外交國防委員會有國際的國會議員訪問團蒞臨拜訪；二、這是IPAC多國國會議員首次來到我國外交國防委員會的會議室；三、外交國防委員會第一次有這麼多不同國籍，包括德國、科索沃、捷克等，齊聚一堂，共同見證民主可貴的價值。

此次我方出席的委員有民進黨王定宇、林靜儀、湯蕙禎、范雲、趙天麟、何志偉、民眾黨邱臣遠、時代力量王婉諭、無黨籍林昶佐。

依據IPAC組織章程，要加入該組織須有國內主要政黨同意。林昶佐昨在立法院總質詢時爆料，IPAC欲邀請台灣成為會員國，因此希望他向國民黨遊說，於是向國民黨立委江啟臣、蔣萬安拜託，但兩人考慮3個月後仍不願加入，宣告破局。

但蔣萬安今上午受訪表示，IPAC是以國會議員「個體」加入的國際組織，沒有人阻撓林昶佐加入，個別委員要加入個別組織，互相尊重，林不需要為了幫民進黨台北市長候選人陳時中助選，刻意抹黑做政治操作。