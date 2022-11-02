年輕選票流往民眾黨？　他拿「爸媽最愛你」比喻：只是一時的迷惑

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年輕選票流往民眾黨？　他拿「爸媽最愛你」比喻：一時的迷惑

▲民進黨秘書長林錫耀回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於年輕選票跑到民眾黨的議題，民進黨秘書長林錫耀2日中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪說，這是一時的迷惑，年輕人可能會有些對中央執政的不滿，不過，民進黨透過18歲公民權表達「在乎年輕人」，就像年輕時會覺得爸媽的關心很煩，但靜下心來就知道最愛自己的還是爸媽，如果投給別人，會「對不起自己的初心」。

林錫耀今天中午與南投縣長候選人蔡培慧一起接受網路節目專訪，主持人王時齊會中詢問，似乎很多支持民進黨的年輕人都跑到「白營」（指民眾黨）去了？林錫耀笑回，「一時的迷惑吧？」近期有個媒體民調，年輕人還是覺得民進黨是最重視、最支持他們的，所以他對年輕人這部分還是蠻有信心的，可能有少數人會有一些怨言、不滿，這可能會投射到中央執政，民眾黨就用「藍綠都一樣爛啦」從中取利，但如果問到哪個政黨的主張真的是重視、照顧年輕人，大家還是會很理性地做回答。

林錫耀補充，民進黨透過18歲公民權的議題與年輕人對話，大家可以看得出來民進黨在乎年輕人，反觀柯文哲有在推嗎？民眾黨的支持者支持嗎？政黨和政治人物必須表裡如一；王時齊追問，但民進黨還是拿不到年輕人的票啊？林說，「不可能拿到所有的票啦」，就像年輕時爸媽關心自己，還是會覺得他們很煩，但如果靜下心來，就會知道最愛自己的還是爸爸媽媽，就像2020年大家支持總統蔡英文連任一樣，如果投給別人，會「對不起自己的初心」。

林錫耀表示，台灣兩年一次選舉，不只是訴求年輕人，要呼籲民眾返鄉投票，但這講久了會疲乏，在技術上會用比較不一樣的方式和內容，希望能夠感動更多人，「這不是靠嘴巴傳達的」。

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