吳欣盈宣誓就職立委！已辭新光醫院董事　誓言為寶寶創造更好的明天

▲▼新光公主吳欣盈宣誓就職典禮，成為民眾黨不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

由於民眾黨蔡壁如日前請辭立委，其不分區職缺由新光集團第三代吳欣盈遞補，並於2日宣誓就職。吳欣盈表示，「我要為了寶寶創造台灣更好的明天」。吳欣盈也透露，已跟新光醫院請辭董事一職。

吳欣盈1日在立法院長游錫堃及大法官見證下，完成宣誓儀式，正式成為立法院第10屆立法委員。吳欣盈致詞時表示，她多年來參與企業以及慈善的海外事務、世界經濟論壇等，看到台灣一直被邊緣化、令她非常擔憂。

她說，所以進入立法院後，希望能專注討論在三個主題，一是針對怎麼樣讓台灣與世界接軌，把國際帶來台灣。二是推動政府與民間有更多的合作關係，創造共贏來提升台灣的國際競爭力。三是履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等方面，與更多人一起提出超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的法案。

吳欣盈強調，她絕對會嚴格遵守現行法規規定，杜絕所有利益迴避的爭議，會用最嚴格的標準來檢視自己，未來的14個工作月重心將全心放在立法院。

由於前天在臉書公布要做媽媽，吳欣盈也說，她要為了寶寶，創造台灣更好的明天。

另外，吳欣盈提及她在立委期間有三個「不」：只要對台灣人民好的有幫助的議題「不」分黨派、「不」談新光、「不」談私領域。她也將秉持「超越自我，為更多人著想」以具體成績回應大家的期待。

針對在新光集團還有無職位？吳欣盈表示，從法律定義來說，並未禁止立法委員兼職民間企業的相關事務，但她決定自我要求，做比法律更嚴格標準，所以已經跟新光醫院提出請辭董事的申請，並按照醫院行政程序進行中。

吳欣盈也說，希望任職期間，以理性方式跟媒體、社會大眾溝通，「因為我是最新的委員，需要很快速進入情況」，沒有時間浪費在口水戰上，所以做這個決定，是秉持初心。

今宣誓現場，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、前立委蔡壁如、黨團主任陳琬惠、民眾黨秘書長謝立功，以及新光合成纖維董事長吳東昇、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮皆出席觀禮。

▲吳欣盈宣誓就職典禮，叔叔新光纖維董事長吳東昇（右）、舅舅台灣工商企業聯合會理事長許顯榮（左）都來觀禮。（圖／記者屠惠剛攝）