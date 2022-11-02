吳欣盈宣誓就職「獨缺高虹安出席」　邱臣遠：她有地方行程

▲高虹安缺席吳欣盈宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新光集團第三代吳欣盈今（2日）在立法院長游錫堃、大法官見證下，宣誓就職民眾黨籍不分區立委，但儀式期間，除高虹安外，民眾黨所有立委皆到場，引發關注。對此，民眾黨立法院黨團總召、立委邱臣遠表示，高虹安因為還有地方行程，不克前來。

吳欣盈2日上午9時半在立法院宣示就職，民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、民眾黨團主任陳琬惠、民眾黨秘書長謝立功皆到場觀禮。

針對媒體詢問為何高虹安未到場，邱臣遠回應，今天黨團幾乎所有委員都到場，高虹安今天還有地方相關行程，不克前來，但包含謝立功、前立委蔡壁如，及賴香伶、張其祿、陳琬惠都到場支持，展現了團結的力量。

吳欣盈宣示完致詞表示，她多年來參與企業以及慈善的海外事務、世界經濟論壇等，看到台灣一直被邊緣化、令她非常擔憂。

她說，所以進入立法院後，希望能專注討論3大主題，一是針對怎麼樣讓台灣與世界接軌，把國際帶來台灣。二要推動政府與民間有更多的合作關係，創造共贏來提升台灣的國際競爭力。三是履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等方面，與更多人一起提出超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的法案。由於前天在臉書公布要做媽媽，吳欣盈也說，她要為了寶寶，創造台灣更好的明天。

另外，吳欣盈提及她在立委期間有三個「不」：只要對台灣人民好的有幫助的議題「不」分黨派、「不」談新光、「不」談私領域。她也將秉持「超越自我，為更多人著想」以具體成績回應大家的期待。

吳欣盈強調，她絕對會嚴格遵守現行法規規定，杜絕所有利益迴避的爭議，會用最嚴格的標準來檢視自己，未來的14個工作月重心將全心放在立法院，目前也已向新光醫院董事會提出請辭董事一職。