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當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿分享在台灣當醫師4大優點，包括「受人尊重」、「收入穩定」、「借貸方便」、「身體較好」。他也提到，常遇到民眾詢問身體上的問題，因此不會想承認自己是醫生。

▼蒼藍鴿分享當醫師優點。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

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蒼藍鴿近日拍攝YouTube影片，分享自身的經驗：

►受人尊敬

醫生相對來講滿受人敬重，譬如去理髮店、自助餐店，對方知道你是醫生，都會說「醫生喔、很厲害耶」，感覺身上有光，但對方會想要拿一些身體上的問題來問你，雖有被尊敬感覺，但常常到最後不會很想承認自己是醫生。另外，在交友市場有滿大優勢，大家聽到你是醫生，會有點敬佩的感覺。

►收入穩定

收入穩定不是高喔，以現在環境來講，滿多工程師薪水贏過醫生，但醫生長久的職業生涯通常可執業到60、70歲。

►借貸方便

資本市場就是錢滾錢，你能用越低利率、越好的條件借到錢，對你的資產增值其實是很重要的。醫生的證書、執照只要拿出去，借錢利率一般來講都來的低，這是當醫生滿大的一個好處。

►身體較好

看到一篇報導，2017年西醫師平均死亡年齡79歲多，對照台灣全體國民死亡年齡73歲，西醫師平均壽命竟比全體國民多了6年，這是滿顯著差距。當然學醫比較了解自己身體狀況、用藥選擇，也比較可辨別醫療資訊真假，在健康掌握度上比一般民眾高。

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