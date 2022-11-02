越南唱和一中與反台獨　中方允推進農水產品准入

▲越共總書記阮富仲出訪北京，與習近平會談。（圖／取自新華社）

文／中央社

越共總書記阮富仲訪中行程今天結束，兩國於今晚發表聯合聲明。越方在聲明中重申一中、反台獨，並說不與台灣發展任何官方關係；中方允推進越南農水產品准入、提供獎學金等。

阮富仲10月30日率團前往中國訪問，成為中共20大結束後，首名訪問中國的外國領導人。原本雙方宣布阮富仲將出訪中國4天，但阮富仲今天就返回越南，4天行程縮短為3天，越南並未對外說明原因。

官媒越通社（VNA）今晚發布越中「關於進一步加強和深化越中全面戰略合作夥伴關係」聯合聲明，有別於前一天兩黨領導會見時越通社通稿均未提及一中、反台獨等字眼，越方在今天的聯合聲明中重申了相關立場。

越中這份聯合聲明共有13點，其中第10點提到，越方重申堅定奉行一個中國政策，支援兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的台獨分裂活動並一貫支援不干涉各國內政原則。不與台灣發展任何官方關係。

聯合聲明第10點最後還特別指出，「中方對此表示高度讚賞」。

這份聲明對於雙邊經貿也有所著墨。雙方同意，採取切實措施緩解兩國貿易不平衡問題，推動兩國更多優質農食產品互供出口。中方將積極推進越南甘藷、柑橘屬水果、燕窩等農水產品准入程序。越方將積極推進中國乳品准入程序。

聲明指出，越中雙方同意，發揮解決邊境口岸貨物擁堵和疫情聯防聯控機制作用，願在確保疫情防控前提下持續促進兩國邊境口岸貿易暢通，維護供應鏈暢通，為貨物通關創造便利。

根據聯合聲明，中方還宣布，未來5年向越方提供不少於1000個中國政府獎學金名額，以及不少於1000個國際中文教師獎學金名額，幫助越方培養高水準人才和國際中文教師。

聲明表示，越方支持中方申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

聲明最後指出，阮富仲並邀請習近平早日再次訪問越南；習近平對此表示感謝並「愉快地接受了邀請」。

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