快訊／水泥船沉沒！搜尋發現救生艇空無一人　12船員仍失蹤

▲搜救人員今早於附近海域發現2艘救生艇。（圖／空勤總隊提供）

記者白珈陽／台中報導

巴拿馬籍貨船鑫順一號10月31日下午於彰化風場航道東側發生故障，船上17名船員棄船求生，其中5人昨日已被經過貨櫃輪救起，仍有12人下落不明。航港局中部航務中心主任張家豪表示，鑫順一號目前已消失在海面，研判已經沉沒；空勤總隊表示，今早於附近海域發現2艘空的救生艇，但未發現落海船員，相關單位持續搜救中。

鑫順一號（XING SHUN 1）是巴拿馬籍水泥運輸船，搭載20名印尼籍船員，30日從高雄港外海出發，目的地為台中港，但當日上午遭到強浪襲擊，造成3名船員受傷，下船送醫無大礙；未料，31日下午3時許，船隻行經彰化風場航道東側、離濁水溪出海口距岸14浬處時，又發生主機故障，船上剩餘的17名船員棄船，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起。

▲航港局中部航務中心主任張家豪。（圖／記者白珈陽攝）

張家豪說，目前海面已看不到鑫順一號，研判已經沉沒；由於現在尚有12人失蹤，猜測案發時應還有2艘救生艇下水，但今上午9時許，一艘海巡艦艇在附近海域發現一艘無人的空救生艇，將會持續搜尋落水船員。

張家豪指出，空中搜尋方面，國防部、空勤總隊已派出空偵機共6架次進行搜尋，海巡署也派4艘艦艇於台中、嘉義、台南外海協助搜尋，救援行動持續進行中。

空勤總隊表示，今日上午出動兩架次直升機，分別在馬公機場「東南」23.5及21浬各發現一艘救生艇，救生艇上沒有人。海巡署救援艦也已到達現場確認及搜尋。