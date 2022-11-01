動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

▲《火影忍者》動畫邁入20週年，如今將在台北展開特展。（圖／主辦提供）



記者林育綾／台北報導

《火影忍者》動畫邁入20週年，如今將在台北展開特展、路跑活動，特展除了還原動畫中的8大經典場景，讓火影迷重溫感動，也有聲光效果的互動體驗區，12/24至明年2/2在新光三越A11的6樓開展，早鳥票將於明（2）日起開賣。

火影忍者被許多動漫迷譽為史詩級作品，為了幫粉絲重新複習，展內入口處特別擺上多位角色立牌，迎接觀眾進入忍者學校，接著走入角色名言通道，將經典角色結合動畫及名言，讓人一同感受熱血沸騰。

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而忍具展示間，有「苦無」、「手裏劍」等經典忍具展出，粉絲可以在這複習經典忍術；穿過忍具展示間後，將會看到由多部螢幕組合打造出影音區，展示鳴人與佐助不同時期的模樣，掀起一波回憶殺。

特展更將動漫中的8大經典場景還原，並結合聲光效果打造「互動沈浸式體驗」。如果逛完展覽，還沉浸在故事中，不可錯過「美食區」，可點一支自來也與鳴人分食的雙棍冰棒、鼬最愛的三色糰子。早鳥優惠11/2起由ibon系統搶先開賣，可享展期票價7折優惠。

▲「咒術迴戰展」自日本移展來台。（圖／聯合數位文創提供）

另外，《咒術迴戰》粉絲也有福了，「咒術迴戰展」自日本各大城市展出後，今年正式宣布將移展來台，12/30到明年4/5在華山1914文創園區登場。不僅將日本前、後兩期展覽內容一次搬來台灣展出，包括數百件原畫、手稿、分鏡稿，同時增加更多名場還原互動拍攝區，預計將引爆鐵粉朝聖。