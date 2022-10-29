想躺著賺大錢婦匯800萬投資！　銀行警員聯手阻詐...保她血汗錢

▲ 新莊警趁秦姓車手至臨櫃提領陳姓婦人800萬現金時將他逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

60歲新莊陳姓婦人聽信網路致富文，將老本800萬投入詐團虛構「宏利證券」，等躺著大賺一筆，上個月陳婦從戶頭匯出800萬，全然不知自己落入詐團陷阱，在銀行臨櫃人員與警方合作下，警方在秦姓車手至臨櫃提領陳姓婦人800萬現金時將他逮捕，追回陳婦老本，26日警方再兵分多路，逮獲6嫌依法送辦。

據調查，陳姓婦人今年8月份，上網看到一篇致富文章，隨後按點文末下方連結，與化名「陳婷兒」的詐團成員聯繫，雙方互加好友大聊投資。陳婦信以為真，以為只要加入「宏利證券」團隊投資股票，每個月就可利滾利，躺著大賺投資本金30%獲利。

陳婦上個月16日，將所存的800萬老本，直接匯到對方指定帳戶。當天下午，詐團成員秦姓車手，手持偽造承攬契約來到新北市新莊區新樹路一家銀行，提領陳婦所匯進800萬現金。銀行臨櫃人員發現，該帳戶已列為警示帳戶，啟動警民金融防詐通報機制，聯繫新莊警分局派員前來，再以作業繁複為由，請秦男稍後。不久新樹派出所員警趕抵，當場將秦姓車手逮捕，依詐欺罪嫌帶回偵辦移送，成功追回陳婦匯出800萬。

▲▼ 新莊警破獲詐騙集團 。（圖／記者戴上容翻攝）



事後新莊警方以車追人持續溯源，周三（26日）兵分6路，於基隆、新北市板橋、瑞芳等處，逮捕王女（55歲）、林男（57歲）、林男（29歲）、林男（24歲）、林男（30歲）、陳男（23歲）等6名共犯，成功瓦解詐欺集團，警詢後依詐欺、洗錢防制法將6嫌移送法辦。

警方指出，新莊警分局今年1月至9月份，共逮捕228名詐欺車手，攔阻詐騙金額高達3752萬，打詐成績相當亮眼，警方也呼籲，詐欺集團侵害人民財產權甚鉅，警方絕對全力以赴，打詐到底，阻斷詐騙集團根源，同時也呼籲，民眾投資理財須謹慎冷靜，切勿因一時衝動，造成莫大損失。