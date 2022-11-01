藍委問台海開戰何謂勝算？　邱國正：旗子沒插中央政府頭上不算贏

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌1日列席立法院施政報告並備質詢，立委鄭麗文質詢時詢問，台海何時可能發生戰端、若發生戰端如何定義是否勝仗？國防部長邱國正在回話多次被打斷之後，略為激動表示，敵人只要沒有登陸、把旗子插在中央政府所屬部會的頭上，他就沒有贏，就這麼定義，絕對有這個勝算。

鄭麗文詢問，台海什麼時候最危險、最有可能發生戰端？對此，邱國正表示，就建軍備戰來講，無時無刻都存在，是隨時在做的工作，任何一個學者專家他學有專精，立論都有其基礎，但我們不會參與這些討論。

鄭麗文質疑，到底什麼時候比較危險？中共軍力不比當年，軍費是我國20幾倍，過去這40年共軍根本沒有這樣的能力。對此，邱國正表示，共軍真要吃了秤砣鐵了心，至少打個離島他一直有這能力，為什麼沒有打？建軍備戰是長期準備。

鄭麗文依舊鍥而不捨的問，武器到不到位、戰略是什麼？究竟是明年有危險？五年後有危險？30年後有危險？怎麼可能沒有答案呢？對此，邱國正回應，不同階段有不同的應對，所以國軍有十年建軍構想、五年兵力整建、一年備戰計劃，沒有任何一個國家敢說戰爭篤定如何，我就是做最充足的準備。

鄭麗文質疑，若真的發生戰端，要如何定義台灣打勝仗？邱國正表示，敵人只要沒有登陸、把旗子插在中央政府所屬部會的頭上，他就沒有贏，就這麼定義。

鄭麗文表示，所以台灣勝算很高？邱國正在談話多次被打斷後，邱國正略為激動表示，絕對有這個勝算，我國今天不挑釁，一直在做準備，讓他們評估能否承擔犧牲，「自己作為國防部長絕對不會說有種過來。」