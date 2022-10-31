向美購460枚拖式飛彈「全未到貨」　邱國正：今年晚了明年就補上來

記者蘇晏男／台北報導

立法院外交國防委員會今（31日）起審查國防預算，國民黨立委溫玉霞提案，指美售我高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈），依計畫2022年要交460枚飛彈，但至今1枚未交；另今年要交400枚標槍飛彈，同樣也未交貨，將延後至明後年各運交200枚。對此，國防部長邱國正表示，是因疫情、原物料跟烏俄戰爭有所調整，不過最後期限沒有改變，「今年可能有些晚，明年就補上來」。

▲邱國正31日列席立法院外交國防委員會。（圖／記者李毓康攝）

邱國正31日上午列席立法院外交國防委員會，會前受訪時被問會否覺得美對台軍售不斷延遲？邱國正說，這階段的確實受到烏俄戰爭跟疫情影響，但國軍不以這為推辭，也不歸罪與此，但這是原因之一。

邱國正也指，我國跟國外採購軍品，的確有時候會遇到障礙，但國軍不斷努力，包含我方採購的國家也會幫忙解決問題，有時候大家誤解全部延宕，「沒有」，國軍持續進行，有些不可抗拒因素是存在，但國軍不以這為藉口兩手一攤，各軍種都很努力，不要誤解。

對於上述溫玉霞提案，是否有先給美方訂金或頭期款？邱國正指出，這問題是因疫情、原物料跟烏俄戰爭有所調整，不過最後期限沒有改變，「今年可能有些晚，明年就補上來」，國軍這方面一直在努力。媒體追問，錢有先付一部分了嗎？邱國正回應，買東西要有訂金，這是規則。