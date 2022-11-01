　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情催生陽台宅經濟　埔里舉辦熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞

▲居家園藝工作者「鵡力對蕨」獲得大賽總冠軍。（圖／埔里鎮公所提供）

▲居家園藝工作者「鵡力對蕨」獲得大賽總冠軍。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因應疫情聲的宅經濟、居家植栽陽台經濟及觀葉植物風潮正夯，埔里鎮公所推出以台灣熱帶雨林暨觀葉植物為主軸的競賽精品大賞，並提供高額獎金，吸引各地植栽好手參與，最後共有180件作品角逐；最後由居家園藝工作者「鵡力對蕨」獲得總冠軍，抱走5萬元獎金。

頒獎暨開幕儀式於10月29日在埔里花卉物流中心辦理，由知名網紅歌手楊淨宇帶來開場演出，會場設有中華花藝研究推廣基金會中區分會帶來「大地裝置藝術意象區」、「空間詩學」、「葉」3大主題創作展區；後二者配合競賽大賞活動進行創作，以「葉」為展示重點來做花藝設計，除有靜態花藝作品展示外，更有人身花飾表演秀，以及專家導覽解說。

▲台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞日前登場。（圖／埔里鎮公所提供）

▲台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞日前登場。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所表示，近年受疫情影響，民眾為降低染疫風險減少外出，許多人甚至開始在家中陽台等空間培育植栽，另類陽台經濟等新興風潮因應而生，透過種植及觀賞植物的過程紓緩療育緊張的生活步調，或透過自行栽培配種繁殖再進行販售，不失為現代斜槓青年的新選項。

▲台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞日前登場。（圖／埔里鎮公所提供）

▲台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞日前登場。（圖／埔里鎮公所提供）

本次競賽由「可可金鞋蘭場」執行長陳淑英擔任主審，並邀請園藝產業負責人、資深雨林植物收藏家、農業專家、植物藝術協會等各界專家進行評審，5個組別包括A組花燭屬（Anthurium spp.）、B組蔓綠絨屬（Philodendron spp.）、C組電信蘭屬（Monstera spp.）、D組其它天南星科植物（Other Araceae plant except 1-3 items），及E組其它觀葉類植物（Other Foliage Plants，包含紫金牛、薑科、寶石蘭、秋海棠、榕屬、毬蘭、虎尾蘭、椒草等），獎金總數達17萬元。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
每票最高4千！嘉義查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案
快訊／看診免掛號費涉賄選　新北密醫議員候選人收押
報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」
梨泰院慘案　他呼籲：請花1分鐘設定手機
澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆要懂心存感激
「腿斷了爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院　揹她跑數公里就醫
7男大玩換妻！　迷昏老婆互相交換
周末「冷空氣＋雨彈齊轟」　放晴時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣今新增282新冠確診案例　居家照護1094人

87歲獨居翁自家跌倒無法起身　電子手環及時通報救他一命

疫情催生陽台宅經濟　埔里舉辦熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞

提升「植物奶」市佔　耐斯轉投資高野健康生技大埔美園區動土

「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

縣府媒合創建地方創生　台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

成大教授楊永年新書發表　盼促進故鄉南投為防災韌性城市典範

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁：不實指控

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

台東縣今新增282新冠確診案例　居家照護1094人

87歲獨居翁自家跌倒無法起身　電子手環及時通報救他一命

疫情催生陽台宅經濟　埔里舉辦熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞

提升「植物奶」市佔　耐斯轉投資高野健康生技大埔美園區動土

「池上秋收」關山警方服務不停歇　民眾開心喝采

縣府媒合創建地方創生　台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

成大教授楊永年新書發表　盼促進故鄉南投為防災韌性城市典範

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁：不實指控

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

汐止交流道驚險走山　地調所：連日豪大雨＋順向坡造成崩落

台幣優利存款大車拚！　存10萬3個月賺2000元利息

義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠　營養師示警：5類人最缺

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」　求救沒人理

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

比討論劇情更討厭！「看電影最怒地雷」影迷點名1事：寧可坐最後排

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

監委巡察　邱奕勝：民眾不信任政府建設願景

南消救護員從閻羅王手上救回岳父！

87歲獨居翁自家跌倒　電子手環救他一命

五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

府城2023年消防月曆暨形象影片

搶搭佐登妮絲城堡高人氣　嘉義優鮮產品熱賣

水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

南投縣139丙線工業路一二期完工通車

蘇花東澳至南澳邊坡坍方　蘇澳至崇德緊急封閉

潮州福安宮千人移廟新居落成遶境！警疏導交通

KTV外車擋道引糾紛　兄弟檔施暴逃4小落網

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

更多熱門

關鍵字：

台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞陽台宅經濟

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面