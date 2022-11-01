疫情催生陽台宅經濟　埔里舉辦熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞

▲居家園藝工作者「鵡力對蕨」獲得大賽總冠軍。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因應疫情聲的宅經濟、居家植栽陽台經濟及觀葉植物風潮正夯，埔里鎮公所推出以台灣熱帶雨林暨觀葉植物為主軸的競賽精品大賞，並提供高額獎金，吸引各地植栽好手參與，最後共有180件作品角逐；最後由居家園藝工作者「鵡力對蕨」獲得總冠軍，抱走5萬元獎金。

頒獎暨開幕儀式於10月29日在埔里花卉物流中心辦理，由知名網紅歌手楊淨宇帶來開場演出，會場設有中華花藝研究推廣基金會中區分會帶來「大地裝置藝術意象區」、「空間詩學」、「葉」3大主題創作展區；後二者配合競賽大賞活動進行創作，以「葉」為展示重點來做花藝設計，除有靜態花藝作品展示外，更有人身花飾表演秀，以及專家導覽解說。

鎮公所表示，近年受疫情影響，民眾為降低染疫風險減少外出，許多人甚至開始在家中陽台等空間培育植栽，另類陽台經濟等新興風潮因應而生，透過種植及觀賞植物的過程紓緩療育緊張的生活步調，或透過自行栽培配種繁殖再進行販售，不失為現代斜槓青年的新選項。

本次競賽由「可可金鞋蘭場」執行長陳淑英擔任主審，並邀請園藝產業負責人、資深雨林植物收藏家、農業專家、植物藝術協會等各界專家進行評審，5個組別包括A組花燭屬（Anthurium spp.）、B組蔓綠絨屬（Philodendron spp.）、C組電信蘭屬（Monstera spp.）、D組其它天南星科植物（Other Araceae plant except 1-3 items），及E組其它觀葉類植物（Other Foliage Plants，包含紫金牛、薑科、寶石蘭、秋海棠、榕屬、毬蘭、虎尾蘭、椒草等），獎金總數達17萬元。