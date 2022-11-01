反駁「新潮流作壁上觀」　吳思瑤：柯文哲為選舉跟黑道做朋友

▲總幹事吳思瑤答復媒體提問。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲稱民進黨近期開始打無黨籍台北市長候選人黃珊珊，是因為已領先民進黨台北市長候選人陳時中，還說新潮流每個都作壁上觀。對此，陳時中競總總幹事吳思瑤1日表示，柯文哲為了選舉跟黑道做朋友，最會搞政治玩弄，民進黨不分派系要打贏選舉。

柯文哲近日接受媒體專訪表示，民進黨前期不敢打黃珊珊，最近開始打，代表黃珊珊已經領先陳時中，還說新潮流每個都作壁上觀，總統蔡英文自己提名，副總統賴清德希望全都落選，那就會是總統候選人。

陳時中競總今天上午舉行「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，吳思瑤、立委林楚茵、市議員簡舒培。

針對柯文哲稱新潮流作壁上觀，吳思瑤受訪說，柯文哲最喜歡在民進黨派系問題上做文章，最會搞政治玩弄的就是柯文哲，他為了選舉跟黑道做朋友，把黑道請到市政府當貴賓。她強調，柯文哲講什麼民進黨的派系作壁上觀，不過，今天開記者會的有「兩個半」是新潮流（指吳思瑤自己、簡舒培，以及市議員梁文傑的妻子林楚茵），「我們團結不分派系替民進黨打贏這場選舉」，要讓24年來台北恢復往日的進步光榮，柯文哲的老套不須再用了。

▲苗栗縣議長鍾東錦日前參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同，被批為「黑白配」。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，吳思瑤也說，柯文哲說黃珊珊最強、會贏，所以民進黨攻擊黃，這句話的正解應該是：這場選舉到現在，最強的候選人就是陳時中，所以蔣萬安、黃珊珊從參選的第一天就無所不用其極地集中火力攻擊陳時中，甚至是柯文哲加入戰局「3打1」，加上龐大的側翼和高雄市前市長韓國瑜，代表最有競爭力、最強，聲量最高的候選人就是陳時中。

吳思瑤批評，國民黨議員都不用監督市政，也不用提出政策、關心市民關心的議題，每天只要「蹭時中」就可以獲得聲量和版面，最強的人無庸置疑就是陳時中。

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