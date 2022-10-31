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老公的麻吉超變態！穿女內褲尻槍亂射　白拍傳人妻：想XX妳

男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲男傳裸照騷擾、恐嚇朋友的妻子被判刑。（圖／達志／示意圖）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市吳姓男子，因對友人妻子懷有遐想，2020年間連續4個月，以臉書傳送裸露生殖器、穿戴女用內衣褲、手淫射精之猥褻照片、影片給友人妻，人妻不堪其擾報警處理，橋頭地方法院依恐嚇危害安全罪，判吳男有期徒刑2個月，可易科罰金，民事部分吳男須賠償5萬元。

判決書指出，吳男從2020年3月12日至同年7月6日期間，用臉書私訊方式，接續傳送內自己裸露生殖器、穿戴女用內衣褲、手淫射精之猥褻照片、影片數張及文字訊息給友人妻子，人妻擔心遭到被告侵犯而心存芥蒂。

後續吳男還傳「我想去強姦妳」、「妳回大社嗎?」等訊息，讓人妻心生畏懼。人妻報警後，警方於同年8月持搜索票前往吳男家執行搜索。吳男於審理時坦承不諱，橋頭地方法院依恐嚇危害安全罪，判吳男有期徒刑2個月，可易科罰金。可上訴。

之後人妻又提告民事請求賠償精神慰撫金10萬元，而吳男未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。橋頭地方法院認為，人妻因為吳男的恐嚇行為，精神上受有相當之痛苦，自得請求被告賠償精神慰撫金，考量雙方背景後，判決吳男應賠償5萬元。可上訴。

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