淫男2度誘小6女生宮廟外打野砲　威脅「讓同學看」逼自拍淫照

▲男子拐未成年少女到宮廟附近發生關係，還威些3名少女拍裸照。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／宜蘭報導

宜蘭一名陳姓男子，在臉書上認識3名未成年少女，要求少女拍攝裸照，事後又威脅少女持續提供不雅照片，否則會將公開照片，他甚至還誘拐其中一名少女2度到寺廟附近性交。宜蘭地院近日審結，依引誘使兒少製造猥褻行為之電子訊號、對未滿十四歲之女子為性交行為等罪，判處陳男期徒刑6年10月。

陳男2020年2月間，以臉書邀約國小6年級少女小花（化名），2度到宜蘭某宮廟附近發生性行為，之後又以「我有妳把柄，妳繼續這樣回話，試試看」、「已讀不回，等著紅吧妳」等語，恐嚇小女拍攝裸露照片給他。

陳男2020年10月間，在網路上認識另名未成年少女小芳（化名），並誘使對方提供裸照，之後見小芳不再理他，於是傳送小芳先前拍的裸照給對方，並說「放上網路臉書了，不會再移除，自己看著辦，妳家人或同學我也會傳給他們看的」、「我在妳昨天出去玩打卡的底下留言，放上妳的裸照跟影片」，脅迫小芳再拍攝，但未得逞。

陳男去年4月在網路上要求未成年少女小娟（化名）拍裸照。小娟的母親發現女兒與陳男的訊息，在網路上佯裝成小娟跟陳男說「下禮拜要段考，在這之前我沒辦法上網了」。陳男讀完訊息後非常生氣，傳「所以什麼時候能上網」、、「在裝死沒關係，讓你照片感恩大家看」、「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」等語威脅，讓小娟心生害怕。

警方接獲小娟跟小芳的報警，持搜索票到陳男住處搜索，全案因此曝光。

法官審理認為，陳男利用少女年幼懵懂，誘使、威脅她們拍攝裸照，嚴重侵害少女性與身體的自主決定權，因此依犯引誘兒少製造猥褻行為之電子訊號、對未滿14歲女子性交等罪，判處陳男應執行有期徒刑6年10月，又依恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。