民進黨中國部：兩岸執政黨應有溝通管道　曝8字交流4前提

▲民進黨中國部舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中國事務部1日舉辦「中共20大後美中台情勢與對台政策變化」座談會，中國事務部主任吳峻鋕會中稱，兩岸的執政黨應該有溝通管道，民進黨一貫的立場仍然是維持現狀，持續堅持不挑釁、不屈服的態度，提升與各國的實質關係，並且持續以穩健的兩岸政策來捍衛區域和平；至於交流是否有前提？吳強調，兩岸應該以對等、尊嚴、民主、平等的對話，負責任地處理分歧。

「中共二十大後美中台情勢與對台政策變化」由中國事務部主任吳峻鋕主持，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威與淡江大學中國大陸研究所助理教授蕭督圜等學者共同與談，民進黨副秘書長林飛帆亦出席致詞。

陳方隅會中以「中國會加速與加強對抗的趨勢」來為美中關係下註解。他指出，中共20大後中國國家主席習近平定於一尊，沒有任何制衡或多元的力量在裡頭，預期習近平主政下對外將更強硬，並強調反外國勢力，當然是針對美國。

馬準威並指，習近平主政跟過去不會差異太大，但也提醒，20大後中共政權以習近平一人意志為主，所有政策都是他說的算，這種寧左勿右很容易導致擦槍走火，這是台灣要慎防的。

蕭督圜補充，可以從中共對港澳的手段來思考未來中共可能對台的作為，包括收買傳統媒體與運用新媒體、組織群眾以及建立代理人系統3種。蕭稱，過去中共對香港使用的統戰手段，未來5年都可能在台灣陸續上演，這與北京不斷展現銳實力有關，台灣不可不謹慎。