雙11還沒到突湧現退貨潮！他心痛曝背後原因　網氣：根本奧客

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雙11還沒到突湧現退貨潮！凱爺心痛曝背後原因　網氣：根本奧客

▲▼。（圖／唐源駿（凱爺）授權提供）

▲凱爺今天收到許多退貨。（圖／唐源駿（凱爺）授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

電商最大檔期雙11即將到來，不少消費者已經蓄勢待發。但網拍業者、行銷專家凱爺（唐源駿）發文表示，今（1）日突然出現一批退貨潮，原來是有許多人趁著萬聖節或同志大遊行前買鞋，但等到活動結束後就把鞋子退回去，讓他看了相當無言。不少網友看到文章後也感到生氣，表示「根本奧客啊！」

凱爺在臉書粉專發文表示，萬聖節過了，同志大遊行過了，「七天鑑賞期也應該要過了」，因為他們今天一早就開始收到一批無故的退貨潮。他表示如果客人是因為商品到貨後覺得不適合，所以選擇退回去，他們只能摸摸鼻子認了，在沒賺到錢的情況下賠償來回的運費，不過那些鞋子看起來都有明顯的使用痕跡，「如果真的穿出去玩了享受了，也狂歡了一整晚，甚至不只一晚，那麼請為已享受的快樂，付出本來就該付的成本」。

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凱爺也說，希望這些客人不要用客訴的方式胡謅，說是因為品質不好，所以走2步路鞋子就爛掉了，他們心裡都有數，客人應該是喝到凌晨，可能也算不出來已經是第幾攤，然後路倒的時候，才會拐到了鞋子、傷了外表，「然後天亮了，醒了，在酒精退了的時候，也就想退貨了」。

凱爺感傷表示，他們也懂人性，希望被了解和支持，每個商品也都是品牌的心頭肉，「值得被更尊重的對待，就如同人性的最底層需求一樣」。文章曝光後，網友全都傻眼表示「根本奧客啊」、「太壞了」、「只是找個藉口退貨罷了」、「當你好市多喔…」、「身為店家都懂～～連實體都有人愛退，退了還會去跟消保官告狀」。

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