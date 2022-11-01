比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

高端昨突然公布新冠肺炎疫苗價格每劑為840元，儘管中央流行疫情指揮中心已強調沒有買貴，但仍有不少質疑聲浪；而當初永齡基金會、台積電和慈濟捐贈BNT疫苗，有消息指出慈濟購買價格是一劑630元。對此，衛福部部長薛瑞元今表示「630元價格還要查證，我們是接受捐贈的，所以不會去理解他們的合約價格，高端沒有買貴也是有所本的。」

高端昨發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，採購價金平均每劑840元，疫苗總價為40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。針對高端公布價格，指揮中心指揮官王必勝昨也回應，高端公布的內容是正確的，疾管署並沒有買貴，還比BNT和莫德納便宜。

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但有消息指出，慈濟當初購買BNT一劑是630元，價格明顯比高端便宜。薛瑞元今上午受訪時直言「630元的價格還要再查證」，慈濟、永齡基金會和台積電購買的，價格不會不一樣。

薛瑞元說，「因為我們是接受捐贈的，所以不會去理解他們的合約價格，王指揮官說高端沒有買貴，這是有所本的，因為後來也有自行採購BNT，價格是根據三家捐贈的採購價格。」

而在保密協議方面，薛瑞元也表示，「保密協議是我們跟高端公司簽的，我們是秘密資訊接收方，高端是秘密資訊的提供方」，所以保密協定是對接受方的拘束，並沒有拘束到高端，所以高端主動公布價格，是沒有問題的。

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