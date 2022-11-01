陸「美艷女官員」戴13萬耳環開記者會！繫愛馬仕絲巾　遭檢舉慘了

▲大陸美女官員佩戴奢侈品出席記者會遭舉報。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友挖出，在10月29日召開的呼和浩特市疫情防控工作新聞發佈會上，呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉佩戴的一副耳釘，疑似為法國著名奢侈品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），官網售價高達3萬元人民幣（約新台幣13萬元）。此外，她的脖子上繫的絲巾疑似愛馬仕，售價在4000元（約新台幣17690元）以上。

據《新黃河》報導，在10月29日的新聞發佈會上，李少莉對群眾關心的確診患者住所如何消毒、個人用品如何處理等問題進行解答。發佈會現場，李少莉的著裝和表現引發網友關注。

記者會上，李少莉妝容精緻，一頭大波浪，但現場卻用手指一個字一個字地點讀稿子，顯得非常不熟練、不專業。網友挖出，李少莉佩戴的耳釘疑似奢侈品牌梵克雅寶，官網售價30500元（含稅），絲巾疑似愛馬仕桑蠶絲絲巾，市場價在4000元以上。

有網友質疑，李少莉的穿著打扮與收入水平很可能並不相符。不過，也有網友表示，梵克雅寶的仿款耳釘在網上有很多，售價幾十元到數百元（人民幣，下同）不等，李少莉佩戴的耳釘也許並非正品，絲巾同樣如此。

▲耳釘疑似為法國著名奢侈品牌梵克雅寶。（圖／翻攝自新黃河）

此外，還有網友表示，幹部也是人，愛美之心人皆有之，另外行政審批和服務局是直接面對市民的窗口單位，對人員著職業裝有很高的要求，大方得體是必備素質，不應該過分苛責和解讀。

針對網友反映的李少莉疑似佩戴名貴耳釘等情況，12345政務服務便民熱線工作人員表示，目前呼和浩特市紀委監委已經知悉此事，後續等待處理結果即可。

根據呼和浩特市人民政府官網顯示，李少莉，女，漢族，1966年5月生，大學，中國民主同盟盟員，現任內蒙古自治區呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長。工作分工：協助局長工作，分管辦公室、政策法規科、放管服改革推進科、業務指導科、市場准入科、交通城管科、文教衛體科、公共事務科、農林水事務科、勘驗一科、勘驗二科和綜合保障中心，負責財務和政務公開工作。她曾先後獲得全國先進工作者、全國人民滿意公務員等稱號。