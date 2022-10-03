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大陸 大陸焦點 特派現場

20大前爆本土！內蒙古書記：堅持「殺雞用牛刀」　不得擴散至北京

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）

▲內蒙古再爆疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近20大，大陸各地也繃緊神經積極防疫！內蒙古近日爆發本土疫情，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁前日（1日）召開會議指出，堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級。他在會上強調，防止擴散、外溢，「尤其不能外溢到北京。」

內蒙古昨日（2日）報告新增本土確診病例80例、無症狀感染者23例，呈多地散發疫情。其中呼和浩特新增本土確診病例77例、無症狀感染者21例。

內蒙古自治區黨委書記、自治區應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長孫紹騁1日召開領導小組會議。會議指出，現在呼和浩特市的疫情防控形勢比較嚴峻，要採取一切可以採取的措施，調動一切力量，先將疫情控制在點上，再盡快實現社會面清零，決不能讓「包」越鼓越大。

會議又要求，要進一步加大處置力度，堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級，核酸檢測、隔離管控、流調溯源、醫療救治都要快起來，以快制快，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京。

2日上午，呼和浩特市疫情防控工作新聞發布會上宣布，呼和浩特市四區及土左旗金川區域市民原則居家，每日每戶由1人1次外出落實基本生活需求，其他人一律居家，除必要的基本生活外出、緊急就醫等需求，倡導不出戶、不流動、不集聚，確需外出時須持有24小時核酸檢測陰性證明。

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