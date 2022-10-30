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那年，我們一起聽的歌最終場 　裘海正6魅力女聲日式建築開唱

▲「那年，我們一起聽的歌」10/29最終場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「那年，我們一起聽的歌」10/29最終場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府29日在台東市北町日式建築宿舍群舉辦「那年，我們一起聽的歌」2022年度最終場熱鬧展開，邀請姚黛瑋、李麗芬、李度、林芯儀，以及來自台東的歌手裘海正、江明娟等6位魅力女聲接連上台演唱，再次颳起女力旋風，雖然活動前下了一場雨，但沒有澆熄熱情，現場湧進近千名的民眾跟著齊唱，彷彿回到當年時光。

▲「那年，我們一起聽的歌」10/29最終場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府舉辦的「那年，我們一起聽的歌」演唱會，10/29為今年的第3場，也是最後一場，不少鄉親為了目睹歌手風采提前進卡位，觀眾擠爆園區宛如像是跨年晚會。縣長饒慶鈴表示，老歌演唱會自108年起至今，打造樂齡朋友的活動場域，定點定時的活動演出，讓大家相約來聽歌，同樣在市區的「吹南風 晒音樂」一起長年累月走到了第4個年頭，至今也已辦理40場、邀請132位藝人，讓文化力、藝術力進入大家生活，讓台東成為所有人的第2個家。

10/29演唱會先由在地62樂團開場表演後，首先邀請登台的是台東卑南族利嘉部落的江明娟(Erica)超實力唱將，一連演唱「夢醒時分」等歌曲，台下鄉親穿著雨衣，跟著打拍子或合唱，將現場帶入第一波高潮，隨後的林芯儀、李麗芬、李度、裘海正、姚黛瑋等人，也分別演唱多首經典膾炙人口的歌曲，讓現場民眾聽得如癡如醉，勾起大家心中最甜蜜的回憶。

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