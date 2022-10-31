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2名美國人命喪梨泰院　拜登推文致哀

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登第二次發布聲明，針對梨泰院踩踏事件美籍死者致哀。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

韓國首爾龍山區梨泰院週末爆發推擠踩踏意外，已造成154人死亡，其中包括2名美國公民。美國總統拜登今天推文表達震驚與哀悼之意。

梨泰院當地時間29日晚間湧入多達10萬人參加萬聖節活動，卻爆發嚴重推擠踩踏意外，目前已知造成154人死亡、逾百人受傷，其中至少19名死者為外國人。

拜登（Joe Biden）今天推文說：「得知在首爾喪命的許多人中，至少有2名美國人，吉兒（Jill Biden，美國第一夫人）與我感到非常震驚。在這悲慟時刻，我們的心與他們的摯愛同在，我們持續為所有傷者的康復祈禱」

這是拜登昨天發出哀悼聲明後，再次透過推文向死難者致哀。他昨天透過聲明表示，美韓之間同盟關係從未如此積極活躍，兩國人民的關係更加緊密。在此悲痛時刻，美國與韓國站在一起。

根據美國媒體報導，這2名美國公民，其中一位是現年20歲、正在首爾求學的喬治亞州學生布里西（Steven Blesi），另一位是肯塔基大學（University of Kentucky）護理專業三年級學生葛塞克（Anne Gieske）。

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