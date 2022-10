2名美國人命喪梨泰院　拜登推文致哀

▲美國總統拜登第二次發布聲明,針對梨泰院踩踏事件美籍死者致哀。(圖/路透)

文/中央社記者江今葉華盛頓30日專電

韓國首爾龍山區梨泰院週末爆發推擠踩踏意外,已造成154人死亡,其中包括2名美國公民。美國總統拜登今天推文表達震驚與哀悼之意。

梨泰院當地時間29日晚間湧入多達10萬人參加萬聖節活動,卻爆發嚴重推擠踩踏意外,目前已知造成154人死亡、逾百人受傷,其中至少19名死者為外國人。

拜登(Joe Biden)今天推文說:「得知在首爾喪命的許多人中,至少有2名美國人,吉兒(Jill Biden,美國第一夫人)與我感到非常震驚。在這悲慟時刻,我們的心與他們的摯愛同在,我們持續為所有傷者的康復祈禱」

Jill and I are devastated to learn that at least two Americans are among so many who lost their lives in Seoul. Our hearts go out to their loved ones in this time of grief, and we continue to pray for the recovery of all who were injured.