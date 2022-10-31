烏鎮「互聯網大會」11月9日登場　採「線上、線下」結合模式

▲「互聯網大會」下月登場。（圖／翻攝人民網）



記者蔡紹堅／綜合報導

今年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月9日至11日舉行，主辦單位表示，本次大會主題為「共建網路世界共創數字未來——攜手構建網路空間命運共同體」。

世界互聯網大會秘書長任賢良介紹，本次烏鎮峰會是世界互聯網大會國際組織成立後的首屆年會，採用「線上+線下」相結合的方式舉辦。在線下，繼續於浙江烏鎮設置實景會場，邀請千餘名嘉賓現場參會，開展各項會議活動。

任賢良說，屆時將有來自120餘個國家和地區的各國政府、國際組織、行業機構、中外互聯網企業、高校智庫的近2000位代表，以線下或線上形式，共同圍繞大會主題展開交流，為網路空間命運共同體建設獻智獻策。

大會將緊扣主題，圍繞合作與發展、技術與產業、人文與社會、治理與安全四大板塊，就全球網路空間焦點熱點議題設置「合作與發展」「科技與產業」「人文與社會」「治理與安全」4個板塊共計20個分論壇。

大會期間也將舉辦「世界互聯網領先科技成果發布活動」「攜手構建網路空間命運共同體」實踐案例發布展示、「直通烏鎮」全球互聯網大賽等活動以及「互聯網之光」博覽會。

另外，大會還將繼續發布《中國互聯網發展報告2022》和《世界互聯網發展報告2022》藍皮書。