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最資深戰鬥機飛官金英107歲辭世　知名導演兒金士傑送最後一程

▲知名導演金士傑父親金英辭世 。（圖／吳金福提供，下同）

▲知名導演金士傑父親金英辭世，舉行安息禮拜。（圖／吳金福提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

我國空軍首批戰鬥機飛行員之一的金英，上週在東港共和新村的眷舍過世，享嵩壽107歲，家屬昨(30)日舉行安息禮拜，其子知名導演金士傑回到東港，送父親最後一程。與金英有數十年好交情的東港鎮民表會副主席吳金福今(31)日一早送金英到枋寮火葬場火化，回想金英生前還交代兒子載到他的競選服務處，替他拉票。

▲知名導演金士傑父親金英辭世 。（圖／吳金福提供，下同）

▲知名導演金士傑父親金英辭世 。（圖／吳金福提供，下同）

金英於1916出生，1938年畢業於空軍官校八期轟炸組畢業，曾被派任擔任飛行教官，遠赴印度駐校教學，育有3子2女，一直住在東港鎮共和社區。

他的大兒子金士俊指出，父親是國軍首批戰鬥機的駕駛，當時還只有螺旋槳式的戰鬥機，曾任教官，後來轉任後勤，父親上週過世，他要向所有前來致哀的親友表達謝意。

▲知名導演金士傑父親金英辭世 。（圖／吳金福提供，下同）

二兒子金士傑說，父親豐富的人生經歷透過許多文章及影像流傳給後代，父親的身影長存子女心中，東港共和新村是他們從小到大成長的地方，有難以割捨的感情，希望能保留這個獨特的眷舍，留住回憶。

▲知名導演金士傑父親金英辭世 。（圖／吳金福提供，下同）

東港鎮民代表會副主席吳金福年輕時常在共和社區運動，與金英有數十年好交情；他昨天參加金英的安息禮拜，今早陪同金英的家人一起到枋寮火葬場火化。

吳金福說，金英的大兒子金士俊曾分享金英長壽的祕訣，「父親很重口味，重油、重鹹、重甜，但很少生氣，生氣時說最重的話就是『你們太過份了吧』」。

吳金福表示，由於當年常在共和社區運動、走動，與金英等長輩培養深厚感情，社區長輩有聚餐都連絡他參加，他就帶螃蟹去加菜；4年前他參選，金英還騎電動車到他服務處，親自為他加油，還交代認識的親友支持他；這次，金英原本也交家人要到他的服務處，但因跌傷受傷，未能如願。

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