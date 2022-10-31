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沒錢娶妻被要求「倒插門」…老父含淚點頭　大喜日抱兒哭：對不起

沒錢娶妻被要求「倒插門」…老父含淚點頭　大喜日抱兒痛哭：對不起你

▲老父大喜日抱兒痛哭。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

男大當婚，女大當嫁，傳統的婚姻都是女方嫁到男方家，然而也有特殊情況，男方過於貧窮，只能倒插門到女方家。按照傳統思想，如果不是迫不得已，男方是不會選擇倒插門的，否則會被人瞧不起，尤其是做父母的更加內疚。大陸雲南一名年輕男子因為家裡窮，拿不起彩禮，被女方要求倒插門，「出嫁」那天，父親抱著新郎痛哭流涕，嘴裡還不停地道歉。

綜合陸媒報導，知情人士透露，小夥子兄弟兩個，上面還有一個哥哥。由於父母身體不好，幹不了重活兒，家裡很窮，即便兄弟倆都出去打工，也沒有把條件改善到哪裡去。哥哥在幾年前結了婚，父母為了新房和彩禮欠了一堆債，兒媳婦不願意承擔這筆債務，只能靠老人一點一點還。

眼瞅著小兒子也要結婚了，可是大家都知道他家的情況，沒有哪個姑娘願意嫁過來，父母想要借錢也沒人願意借，因為舊債還沒還清。某天，有媒人上門說親，附近村子一個年齡相仿的女孩，女方家不僅不要彩禮還提供婚房，只要求男方倒插門，將來孩子也跟女方姓。

小夥子的父親本來想要拒絕，被媒人一句話說服了「總比娶不上媳婦打光棍強。」長輩應允之後，兩個年輕人見了面，彼此還算滿意，就商量起了婚禮事宜。但是倒插門這種事，全村就他們一家，實在沒有先例可循，只能任憑女方安排。

到了婚禮這天，女方家的婚車來到男方家裡來接親，新郎穿戴整齊就出門了。臨走之前跟父母告別，父親抱著他痛哭流涕，一個勁兒地跟新郎道歉，說自己沒本事，對不起他。新郎本來就在強裝鎮定，看到父親哭成淚人，自己也忍不住了，父子倆抱頭痛哭，引起鄰居圍觀。

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