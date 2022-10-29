剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅　眾人笑：忘了喝孟婆湯

▲這個敬禮又抱槍的嬰兒，成為網友討論焦點。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

最近中國有個剛出生的嬰兒成為網路的熱門討論話題，因為這個還沒睜眼的嬰兒，竟然被人捕捉到「一臉正氣舉手敬禮」的畫面，動作還十分標準。如此神奇的畫面曝光後，也讓網友笑說「忘了喝孟婆湯了吧！」

根據中國媒體報導指出，中國江蘇徐州和平婦產醫院的護理師，18日正在幫一個剛出生的嬰兒更換尿布。沒想到在尿布更換完畢後發生了神奇的一幕，這個嬰兒竟然選在這個時間做出了「舉手敬禮」的動作，由於嬰兒尚未睜眼，看起來就是一臉正氣的模樣。之後，這個嬰兒還做出了一個「抱槍」的手勢，讓護理師看的是嘖嘖稱奇。

不少中國網友在看到後，紛紛留言表示「讀過的一些古代人物出生奇異的故事都印證上了」、「這小姿勢太標準了，敬完禮就摸槍」、「上輩子準是軍人」、「這是孟婆湯沒喝完是不是」、「希望是當年的志願軍戰士轉世投胎的」、「這是哪位英雄轉世重生了嗎？」、「英雄回來了，敬禮再抱槍」。

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