嘉義科學園區高峰論壇　展現產官學合作成果

▲▼ 嘉義科學園區高峰論壇 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國家科學及技術委員會與嘉義縣政府八月舉辦嘉義科學園區招商論壇，現場見證各大廠商簽屬MOU協議。今午合辦嘉義科學園區高峰論壇暨學研成果展，由嘉義大學、中正大學、虎尾科技大學、雲林科技大學展示學研成果，論壇中舉行專題演講與無人機綜合座談，邀請嘉義縣長翁章梁、南部科學園區管理局副局長鄭秀絨等貴賓一同出席。

高峰論壇由經緯航太科技副總經理張正燁與農譯科技總經理特助黃鳳凌帶來專題演講，針對無人機產業創新發展與智慧農業領域進行分享。隨後嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋處長邀請國內智慧載具與智慧農業領域的菁英代表進行與談，包含嘉義大學智慧農業研究中心主任黃文祿、中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心主任劉德麒、經緯航太科技副總經理張正燁、農譯科技總經理特助黃鳳凌、中華無人系統應用發展協會理事長周玉端及緯創資通副董事長黃柏傅共6位產學研代表。



與談主題著重於嘉義科學園區重點產業，包含無人機發展及生物科技跨域農業，也針對相關領域的人才培訓、產業發展新知，未來的產學合作模式進行討論，期望匯集各界創新能量，協助嘉義科學園區產業軟硬加值，與現有產業園區相互整合，落實「嘉科上線，嘉義起飛」願景，驅動嘉義科學園區在南臺灣科技產業廊帶的發展。

南部科學園區管理局副局長鄭秀絨指出，嘉義縣身為農工大縣，不僅工業正在急速成長，農業方面也正在轉型，縣府積極向農民推廣智慧農業，幫助農民往精緻農業前進，期望未來園區落成後，縣府能與園區內智慧農業廠商合作，讓更多人看見農業轉型的力量，同時祝福園區能帶動南臺灣科技產業廊帶的發展，未來榮景指日可待。

嘉義縣長翁章梁表示，近年因美中貿易戰、新冠肺炎等因素促使台商回流，提供台商發展空間、促進嘉義產業進步成為政府一大任務，今日高峰論壇邀請各領域專家學者，針對科學園區日後發展進行討論，期望園區未來發展的四大目標「智慧農業」、「精準健康」、「智慧載具」、「5G及AIoT等新興科技」，能像火車頭一樣引領嘉義各大產業，與世界跳躍性接軌。