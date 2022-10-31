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2022國際青創美學競賽果凍花　呂文媛帶領國際學員拿下5金3銅

▲2022國際青年創意美學競賽果凍花

▲果凍花競賽，呂文媛(中)帶領國際組學員拿下5金3銅佳績。（圖／第二專長協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

晶瑩剔透的3D立體果凍花，看起來非常療癒，是近年來，廣受歡迎可以食用的甜品。「桃園市2022國際青年創意美學線上競賽」日前舉行頒獎，來自美國加州呂文媛老師，帶領的國際組參賽團隊，拿到5面金牌3面銅牌佳績，相當感謝桃園市政府舉辦的這項活動，讓選手們有很好的舞台展示和交流學習。

▲2022國際青年創意美學競賽果凍花

呂文媛(英文名字levy loo)說，這次特地來台灣參加第六屆競賽頒獎典禮，感謝桃園市2022國際青年創意美學線上國際執行長武芳草老師的邀請，金傑敏老師的協助，讓她帶領參賽項目-果凍花的7名國際學員們，可以順利完成報名比賽，同時拿到好成績。

▲2022國際青年創意美學競賽果凍花

由於帶領的學員分別來自芬蘭、泰國、瓜地馬拉、馬來西亞等國家，每位學員的基礎訓練、語言都不一樣，為了取得競賽佳績，呂文媛老師說，她必須付出一些時間和溝通技巧，才能夠正確有效的帶領學員們，完成最佳作品。

▲2022國際青年創意美學競賽果凍花

在作品製作的過程中，甚至有些學員遇到措折想要放棄時，她仍持續不斷的適時予以鼓勵和溝通，和學員們一起克服多方障礙，才能持續前行，而這次有2000多位選手來自14個國家，每個作品都很優秀，對於她的團隊在這次參賽中拿下5金3銅好成績，感覺到很榮幸。

▲2022國際青年創意美學競賽果凍花

「桃園市2022國際青年創意美學線上競賽」主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞30日表示，果凍花組別是這次競賽亮點之一，匯集了國內外的金牌佼佼者一同競技，每個作品都很用心。感謝市長鄭文燦這些年來，積極投入桃園市技職教育的推動，技職教育發展與產業環境息息相關，技職人才更帶動國家整體經濟動能，是產業發展的重要推手。

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