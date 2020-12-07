桃園越配學習「第二專長」長照中心義剪　讓愛轉不停！

▲桃園越配參加「新住民進階剪髮技術培訓班」。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從越南嫁來台灣，阮范玉泉對美髮技術原本一竅不通，看到桃園市政府委由桃園市越配權益促進會，開辦「新住民基礎剪髮技術培訓班」的活動，獲得家人支持報名參加，並通過檢定進入進階班，6日在老師梁淑貞、張永茂帶領下，和班上同學到大溪區眾生長照中心，為老人義剪，看到剪髮後變得更有精神的老人，越配姐妹好開心！

▲梁淑貞老師（左一）和越配姐妹們，一起為老人義剪。（圖／廖帝權提供）

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英說，疫情期間，越配姐妹們仍熱衷學習，做好戴口罩、勤洗手的措施，參加該會辦理的「新住民基礎剪髮技術培訓班」，經過「桃園市第二專長協會」的檢定，36名越配學員有18人通過檢定進入進階班，姐妹們感恩市府開辦的課程，讓她們學習到一技之長，相揪利用假日到安養院、長照中心為老人們義剪做公益。

▲張永茂老師和越配姐妹們一起為老人義剪。（圖／廖帝權提供）

馮玉英說，第一次義剪是今年7月到中壢一家安養院，越配姐妹們對於能回饋社會做公益，深感是幸福，相互約定「每月一義剪」，6日的義剪已是第N次，前往服務的大溪區眾生長照中心，是陸配徐芬經營，都是桃園新住民，因此格外親切。

▲桃園越配姐妹們義剪做公益，移民署桃園站主任黃英貴(後排左六）、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭也到場關懷。（圖／廖帝權提供）桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹說，徐芬20多年前嫁來台灣後，在桃園眷村生活，於照顧先生的日常起居及就醫之際，發現周遭很多榮民伯伯因種種原因常常一個人就醫時，古道熱腸的她，在安頓好先生之餘，常常陪同這些伯伯往返於醫院之間，受到鄰里稱讚。

▲▼桃園越配姐妹們義剪做公益。（圖／廖帝權提供）

因長年往返於醫院之間以及在照顧先生的過程中，徐芬發現台灣已步入高齡社會，老人照顧已成社會問題，合格的老人照顧服務人員非常短缺，讓她萌生開設老人安養中心的想法。先生過世後，徐芬考取「中華民國照顧服務員技術士證、中華民國保母人員技術士證」，並在「旭登護理之家」服務13年，於2013年榮獲「台灣護理之家協會」頒發資深優良專業人員獎。翌年在長輩、好友、鄰里的期盼中，「桃園眾生老人長期照顧中心」正式成立。

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