剛說完升職喜訊！24歲女梨泰院亡　母見遺體腿軟：妳做錯了什麼？

▲梨泰院29日晚間的萬聖節活動發生踩踏事故，圖與本文無關。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生大型踩踏事故，導致154死103傷。許多民眾第一時間無法聯繫到前往梨泰院的家人，紛紛通報失蹤，前往首爾等待消息。其中，一名24歲女性死者的媽媽得知噩耗後，看著女兒的遺體哭喊，「年幼的妳有什麼罪，就應該這麼早離開這個世界嗎？」

據韓媒《紐西斯新聞社》報導，韓國一名24歲的女子A出生於光州，長大後進入忠清道某大學就讀，畢業後到首爾準備就業，今年中旬進入著名的百貨公司工作，幾周前才剛跟家人傳達工作3個月後升職的好消息。沒想到，A女29日晚間與朋友到梨泰院不幸遇難。

A女的媽媽表示，雖然女兒長期在異鄉獨居生活，但她們時常思念著對方，尤其29日親戚聚會時，她還炫耀女兒近期的消息，「剛晉升的女兒說要爬到工作中最高的位置」，「我要給喜歡泡菜的女兒新醃好的泡菜」。

▲▼梨泰院踩踏事故造成154死103傷，圖與本文無關。（圖／路透社）



然而，A女母親29日晚間突然聯繫不到女兒，不斷撥打對方的電話，沒想到手機接通時，卻是一名陌生男子的聲音，「他說會把手機還我」。同時，A女父親也立刻趕往首爾並通報失蹤，當他們抵達首爾幾小時，就接到警方的電話，得知女兒的遺體被安置在首爾某醫院。

A女母親看到女兒的遺體，顫抖著伸手去摸，最終腿部無力而癱坐在地上，哭著說「年幼的妳有什麼罪，就應該這麼早離開這個世界嗎？」不斷哭著搖頭並大喊女兒的名字，一旁的親戚全都不敢置信會發生如此情況，紛紛沉默並抬頭嘆氣。

A女的哥哥表示，妹妹雖然平時很忙，但前幾天還是送了禮物給家人，對媽媽也特別照顧，「我現在還是不敢相信妹妹已經過世了，真是荒唐」；A女的姑媽也說，A女在親戚間都是被稱讚的對象，沒想到一天內就變成這樣，「我的心很痛」，並要求調查清楚民眾擠向胡同的原因。

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