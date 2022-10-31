「媽媽市長」遭扭曲　盧秀燕再轟英德：國家元首抱傳統觀念看女性

▲正副總統蔡英文、賴清德輪流砲轟盧秀燕「媽媽市長」只會送往迎來、不夠周全，盧秀燕反酸英德看低女性。（圖／記者湯興漢攝）

記者游瓊華、白珈陽、崔至雲／台中報導

身為當今六都中唯一女市長的台中市長盧秀燕，就任以來以「媽媽市長」形象深植人心，2022年尋求連任，對手蔡其昌也打出爸爸市長口號搶親子票。孰料，選戰逼近，民進黨狂批盧秀燕「只有媽媽市長形象不夠」、「只會送往迎來」，引發爭議。台中市長盧秀燕接受《ETtoday新聞雲》專訪時反批正副總統蔡英文、賴清德，忘了媽媽是家裡所有的一切，到了21世紀的今天，如果連國家元首都抱傳統觀念看待女性，女性在社會、家庭中，要如何被尊敬？

外傳賭盤已經開出盧秀燕將讓對手蔡其昌超過15萬票，似乎怕輸得太難看，民進黨從8月底開始就祭出大咖車輪戰，包括正副總統蔡英文、賴清德以及行政院長蘇貞昌等黨內天王幾乎周周南下衝選票。

蔡英文先在9月造勢場合暗諷盧秀燕自稱媽媽市長，對市政毫無關注，把大部分的心力、花在「送往迎來」上，10月賴清德又接連開砲，批盧秀燕只會「柴米油鹽醬醋茶」、「媽媽市長不夠周全」。

▲雖不滿英、德言論，但盧秀燕認為，兩人說法凸顯當今女性兼顧家庭、職場議題的重要性。（圖／記者湯興漢攝）



面對媒體追問，盧秀燕在跑市政行程時，皆幽默以對，反要「英、德」來台中記得登錄發票參加台中購物節，始終沒有正面回應。忍了一個月後，盧秀燕才在「十全十美」造勢大會上火力全開反轟民進黨，用18世紀的觀念攻擊對手，也怒批參選9次，從未看過中華民國選風如此惡劣。

「家中有危機時，媽媽是解決困難，保護家庭的人。媽媽，是家裡的一切！」接受專訪時重新提及此話題，盧秀燕堅定地回答。但她也提到，依現今的年齡、工作經歷，她已不怕被攻擊，能一笑置之，綠營的言論反而更能凸顯女性面對家庭、職場的議題。

但她也直言，副總統賴清德不僅錯了，也忘了媽媽是家裡所有的一切，到了21世紀的今天，若國家元首都抱傳統觀念看待女性，女性在社會、家庭中，要怎麼被給予機會？

盧秀燕也首次爆料一個小秘密，先生廖述嘉出生於政治世家，當初盧秀燕面臨先生求婚時曾陷入掙扎，擔心自己得跟婆婆一樣，結婚後要辭去工作，全心走入家庭，未料婆婆沒等她開口，反而先告訴她「要繼續工作就工作，不會限制！」讓她能投入熱愛的新聞工作，現在回想起，也很感謝婆婆當時聲援、支持她。

盧秀燕是女性、是妻子、是母親。因為夫家的支持、婆婆不受舊有男權思維影響，給予燕子自由，讓這隻燕子從記者、主播，轉戰政壇，參選8次從未落敗，成為省議員、立法委員，到任職直轄市長。人們口中不敗女王的她，現在更要打破魔咒，挑戰成為首位連任成功的台中市長，而她也要證明「現代女性有能力兼顧家庭與職場，可以斜槓人生，社會應該給予尊敬。」