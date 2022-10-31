全台必走10條療癒系絕美步道！楓林芒草秘境、無敵海景全收錄 邊玩邊抓寶　參加神壽任務　再抽好禮

▲《 ETtoday新聞雲》精選全台灣十條秋遊步道，讓你一次收進口袋名單。（圖／資料照，下同）



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秋季氣候涼爽蚊蟲少，就是要出去玩啦！秋天盛事莫過欣賞由綠轉黃的楓葉美景，揪家人或三五好友遠離塵囂，走入大自然森呼吸，一起健走踏青探索台灣美景放鬆紓壓。想知道秋天有哪些美景秘境，《 ETtoday新聞雲》精選全台灣十條秋遊步道，讓你一次收進口袋名單。

此外，現在只要下載健行筆記APP並報名「南山神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走任務，一邊踏青、一邊解鎖任務，還有機會抽iPhone 14 Pro、GoPro等好禮，把握秋高氣爽的好機會挑戰步道環台！錯過今年只能再等明年囉！

北部步道：遠離塵囂，秋季限定美景步道推薦

▲秋季來到大湖公園，徜徉落羽松林，遠離塵囂。

隨著季節更迭，山林植物也跟著換上新裝，北台灣的秋季限定美景，就從台北市走起！位於內湖的「大湖公園」被譽為世界最美公園之一，美景曾登上法國世界報，公園內種滿落羽松林，現在正是欣賞的好時期，不用深入遙遠山區，搭捷運就能在都市中擁抱秋季美景。

▲基隆「忘憂谷步道」為人氣追芒景點，還能飽覽無敵海景。

北市「草嶺古道」和基隆「忘憂谷步道」，可說是北部兩大人氣追芒景點，秋意濃時才會現身的銀白芒草，替滿山遍野穿上絨毛衣，打造宛如仙境的銀白世界。

▲▼石門水庫楓林步道染上橘紅秋色，充滿異國氛圍。

接著再往南走，來到桃園著名賞楓景點「石門水庫楓林步道」，每年秋季總吸引大批遊客朝聖，上千棵的青楓與槭樹將山林渲染上艷紅，有種置身異國的氛圍，還能就近去大溪吃活魚、逛大溪老街，賞楓兼踩點。

中、南部步道：好走不累，精選親子共遊步道

假期帶著孩子出遊，低難度的親子步道最適合全家大小同行，體驗登山健行，也能親近大自然。

▲彰化「八卦山天空步道」為全台最長的天空步道。

全台最長的空中步道彰化「八卦山天空步道」，可鳥瞰彰化市景風貌，漫步在林木間吸收滿滿芬多精，一旁的親子公共藝術區的攀爬網和沙坑也可讓孩子放電。

▲雲林「古坑綠色隧道」享受綠蔭蔽天的涼爽舒適。

雲林「古坑綠色隧道」為美麗油綠的天然隧道，遊客可以踩腳踏車，享受綠蔭蔽天的涼爽舒適，感受慢活氛圍，可以帶著長輩和小孩逛市集，吃喝玩樂一次全包。

▲台南「漁光島步道」穿越樹林後，夕陽海景即映入眼簾。

腳步來到台南市，推薦必遊平坦好走的「漁光島步道」，在綠意盎然的原始林下，體驗平地森林之美，沿途生態豐富。高雄「大崗山步道」周圍有芭蕉樹、姑婆芋等植物，走步道還能認識台灣本土植物或外來種，寓教於樂。

東部步道：吸收森林芬多精，網美最愛打卡秘境

▲宜蘭「見晴懷古步道」被CNN評選為全球最美的28條步道之一。

運動咖網美常在FB、IG分享爬山健走美照，最熱門的秘境就在東台灣。被CNN評選為全球最美的28條步道之一的宜蘭「見晴懷古步道」，是來到宜蘭必訪的網美打卡熱點，沿著充滿歷史感的軌道在山林中漫步，秋冬細雨綿綿更添迷濛美，夢幻的景緻怎麼拍都好看。

▲五峰旗瀑布步道長度約一公里，可欣賞氣勢磅礡的三層瀑布。

大名鼎鼎的礁溪「五峰旗瀑布步道」，假日總有絡繹不絕的人潮，氣勢磅礴的三層瀑布，可以吸收負離子，讓身心獲得滿滿正能量。

南山人壽號召全民登山健走 做愛心、抽好禮

步道美景看了讓人蠢蠢欲動嗎？不如利用周末假日造訪，揪親朋好友組團挑戰步道環台。積極提倡健康樂活的南山人壽，為喚醒大眾對於健康管理的意識，攜手《健行筆記》推出「南山神壽任務-環台步道馬拉松」登山健走活動，串聯北北基、桃竹苗、中區、南區、宜花東共60條特色步道，鼓勵全民燃起熱血台灣魂挑戰步道環台，只要於2022/10/22~12/25期間下載《健行筆記》APP並完成活動報名，在健行時開啟APP並透過手機蒐集步道上的虛擬寶石，完成任1步道任務，就能參加超過500多項好禮的抽獎活動，更有機會抽iPhone 14 Pro、GoPro等好禮，在享受自然美景的同時，也能越走越健康。

▲「南山神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動，透過行動裝置蒐集步道寶石，解鎖任務還可獲得抽獎機會。

今年，南山人壽也加碼發起公益挑戰賽，邀請民眾下載「BAM活力洋溢 APP」並參與團體挑戰賽，用戶總步數成功累計達6億步，南山人壽將捐出新臺幣20萬元予彰化縣水尾國小，支持水尾國小學童的空手道訓練，幫助小健將們勇敢逐夢，讓參與民眾的每一步更添意義。

「南山神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動期間自111年10月22日至12月25日止，只要完整蒐集寶石、完成任1條步道任務，還可參加超過500多項好禮的抽獎活動。

►活動詳情請上活動網站：https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=245&nav=2040



