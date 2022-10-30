151人魂斷梨泰院！恐怖畫面曝光…喚起她小二跨年「窒息陰影」

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間發生踩踏事故，釀成151人死亡。一名女網友看到事發畫面，回想起童年回憶，表示10年前她和家人一起去參加跨年，準備散場時被人潮擠到和家人走散，當時她幾乎無法正常走路和呼吸，感覺已經快吸不到氧氣，險些在現場斷氣，所幸最後父母及時救援，不過也因此讓她產生陰影。

▲梨泰院發生踩踏事故。（圖／翻攝自JTBC直播）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在「Dcard」表示，當時梨泰院正在舉辦萬聖節活動，結果因為太過擁擠，導致許多人無法正常站立，因而發生悲劇，「人踩人這種事情和推擠到無法呼吸這種事，很難受又很無助、很害怕」。事故爆發後，許多相關影片和畫面曝光，也讓她看了心裡五味雜陳，「其實就要注意，不希望歷史重演，發生到任何一個人身上，這種生離死別的慘劇」。

▲原PO看到梨泰院事故，心裡五味雜陳。（圖／路透）

原PO也說，此事讓她回想起小時候發生過的慘事，2012年和家人一起去參加101跨年活動時，當時才就讀國小二年級的她，身高只有120公分左右，結果在散場時，被人潮擠到無法正常走路和呼吸，也看不到眼前的事物，最後還因此和家人走散，當時呼吸不到氧氣和走失的恐懼感，讓她害怕自己下一秒就要死掉，只能不停呼救「我快吸不到氣了，快救救我」。

正當原PO打算放棄時，幸好父母找到了她，爸爸急忙將她抱起來，才終於順利救援，不過那件事也對她造成陰影，「從那天以後我就很長一段時間不喜歡度過跨年的事，也因為這樣從那天以後我們家也沒有去過101，也不想要去到人潮過度擁擠的地方」。她表示現在只要看到人多的地方，就會立刻放棄進入人群，因為想到就會覺得那種情況很無助，心情也會受到影響。

▲每年台北101跨年晚會人潮都相當驚人。（圖／記者李毓康攝）

有網友看到後表示，「真的好可怕，也辛苦你了」、「這次跨年應該很多人看到這樣不敢去了」，也有人分享自己的類似經歷，「我國小和爸媽去高雄夢時代跨年，散場的時候也是被人群推著前進，腳根本碰不到地板也很難呼吸，那時候真的超驚恐用意志力撐到離開人群，現在想起來還是很有陰影」、「我記得我小時候也有參加過101跨年，煙火結束要去捷運站的時候真的擠爆！完全不用走直接被人群往前帶，一直被擠超級可怕…完全可以體會原po」。