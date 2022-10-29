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社會 社會焦點 保障人權

搶位子？衝進陳其邁造勢場地「自小客卡舞台」　原是酒駕惹禍

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市市長陳其邁明（30）日將在岡山區河華路舉行大型造勢活動，活動現場已開始進行舞台搭建工程，但今（29）日凌晨1時許，饒姓男子（30歲）開著黑色轎車行經該處時，突然衝破管制護欄和水泥欄杆，衝進舞台的下方，整台車卡在舞台下方，警、消獲報將他救出，所幸僅受到擦挫傷，沒有生命危險，警方調查饒男的酒測值高達1.08毫克，依法送辦。

▲▼岡山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黑色轎車衝進造活動舞台下方。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼岡山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黑色轎車衝進造活動舞台下方。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山警分局前鋒派出所獲報趕到現場後，發現饒男開著黑色轎車，沿著河華路內側車道開到阿公店路二段時，疑似沒發現前方已經管制圍起準備辦活動，直接衝撞管制交通錐、水泥護欄及舞台後方鷹架，導致整台車卡進舞台底部，饒男也卡在車內。

▲▼岡山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黑色轎車衝進造活動舞台下方。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警、消將他救出後，發現饒男下巴受創，傷勢穩定，經抽血檢測後，檢測值為216.8mg/dL（經換算呼氣值為1.08mg/L）。

▲▼岡山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲水泥護欄被撞斷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，事故地點為30日核准辦理活動舞台，主辦單位特別設置車輛改道的警告號牌進行管制。詳細肇事原因，仍需進一步調查釐清，饒男則在訊後依公共危險罪嫌送辦。

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