全球10大踩踏事件！梨泰院傷亡人數排第3　與蘭桂坊有驚人2巧合

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記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日推擠事件造成至少151死82傷，許多民眾目擊很多人被抬出，就地在路邊實施CPR急救，現場狀況猶如人間煉獄，事實上，香港、大陸、台灣等地都曾發生過踩踏事故，《ETtoday新聞雲》整理出近60年全球發生的10大踩踏事故，其中，梨泰院和1993年香港蘭桂坊跨年夜事件，有2處驚人之處。

全球自1990年以來，各地傳出嚴重的踩踏事件中，最嚴重的就是1990年伊斯蘭教於聖地麥加舉辦「宰牲節」，共計1426名朝聖者不幸喪生，而離梨泰院最近一次的事件，是本月初印尼足球賽中，因現場民眾暴動造成踩踏，共125人死亡、180人受傷。

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▲近60年全球10大踩踏事件。（圖／記者施怡妏製）

然而，梨泰院此次的踩踏事故與香港1993年「蘭桂坊跨年夜」有2處驚人的巧合，分別是外國人聚集地，以及事發地點都是斜坡。

接近元旦倒數，在場聚集近2萬人，很多人從酒吧和餐廳湧出街上迎接新年，場面開始失控，有人噴射噴霧綵帶和噴霧雪花、噴灑飲料，路面非常濕滑，人群中更有人擲扔酒瓶甚至磚塊，焚燒報紙。跨年一結束不到10分鐘慘劇便發生，釀成21死63傷。

▲蘭桂坊踩踏事件現場。（圖／香港電台）

類似的悲劇事件台灣也曾發生過，1963年11月23日，桃園縣中壢中山堂踩踏，釀14死、21傷；1966年基隆市大世界戲院踩踏事故，釀7死、9傷；1995年台中市衛爾康餐廳大火，火災發生時民眾逃生踩踏，釀64死14傷。

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