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跑1公里捐1元助弱勢兒　日月潭環湖馬拉松吸歷屆最多6400人參加

▲日月潭環湖馬拉松開跑，6400選手跑步做公益、募集善款逾16萬。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲日月潭環湖馬拉松開跑，6400選手跑步做公益、募集善款逾16萬。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第9屆日月潭環湖馬拉松因疫情暌違一年後，今天清晨復辦登場，共計6400位國內外跑者參加，創下歷年新高；南投縣政府指出，所有跑者也用「每跑1公里，捐贈1塊錢」的方式響應做公益，共募集16萬8000元善款，捐贈給埔里鎮「台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」，讓失孤、失依的孩子們獲得需要的幫助，更添活動意義。

本次馬拉松活動起點設在向山遊客中心，副縣長陳正昇和日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、魚池鄉長劉啟帆等人於6時30分一起為活動鳴槍啟動，各組選手迎著晨曦依序出發，場面壯觀，也沿途享受日月潭美麗的湖光山色；在29公里超半馬組中，有一位父親用推車陪伴腦麻兒一起挑戰，也有家長用嬰兒車帶著幼兒或抱著幼兒，歡樂組中更不乏三代同堂的組合，畫面溫馨動人。

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▲日月潭環湖馬拉松開跑，6400選手跑步做公益、募集善款逾16萬。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，由南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同主辦，被譽為「全台最美」的環湖馬拉松賽，今年邁入第9屆，其中報名42公里全程馬拉松的跑者有1200多名，29公里超半馬挑戰組的有4000名跑者，參加6公里健走組的朋友也有1200多位，是歷年來人數最多的一次。

▲日月潭環湖馬拉松開跑，6400選手跑步做公益、募集善款逾16萬。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處指出，本賽事除為國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣第一站賽事，40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球資格賽累積積分，取得參加世界馬拉松大賽的機會，亞培台灣分公司管理代表人暨營養事業總經理黎亞諾（Arnaud Renard）也帶隊挑戰。

▲日月潭環湖馬拉松開跑，6400選手跑步做公益、募集善款逾16萬。（圖／南投縣政府提供）

最後成績結算，編號1700「彰化139間歇團」吳洧騰以2小時56分38秒成績，勇奪全馬組第一名，編號1699「彰化139間歇團」楊育儒以3小時02分08秒居次，編號2265「Samuel Ehret」林小安以3小時06分19秒獲第三，編號1954的Daniel Ray以3小時07分53秒獲第四，編號1514蔡政龍3小時18分45秒獲第5名。

女子組則由編號1198蘇曉萍以3小時36分46秒成績奪得第一名；編號1017吳海燕艷以3小時58分37秒成績居次；編號1212廣怡秀以4小時03分02秒成績獲得第三名；編號1183陳玟璇成績4小時03分39秒獲第四名；編號2231陳淑英成績4小時03分57秒獲第5名。

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