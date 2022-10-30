林姿妙涉貪案明上午開準備庭　藍綠陣營恐聲援抗議較勁

▲宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，宜蘭地院準備庭31日登場，藍綠陣營恐較勁。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉犯洗錢罪、偽造文書、貪污治罪條例收受不正利益、財產來源不明等罪遭起訴，宜蘭地院31日上午9時將召開準備庭，藍綠陣營支持者，屆時是否在院外聲援或抗議較勁，引發外界關注。

宜蘭地檢署2022/08/23起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。

至於起訴名單中，公務員包含羅東鎮公所時任經建課長趙竑勳、經建課員黃耀智、宜蘭縣長林姿妙、縣府財稅局長盧天龍、時任建設處代理處長黃志良、吳朝琴、建築管理科長林志揚、都市計畫科長龍非池、農業處長康立和、時任農務科長吳東原；非公務員則有林姿妙女兒林羿伶、林姿妙助理張桂綾、前縣議員劉石純、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳、兆峰實業股份有限公司負責人林錫欽。

檢方起訴後，全案接續由宜蘭地院審理，地院9/1日辦理電腦抽籤，刑一庭審判長莊深淵、法官陳錦雯及程明慧組成合議庭，負責審理林姿妙弊案。

莊深淵為司法官班34期結業，2021年12月從金門地方法院調到宜蘭地方法院擔任院長，陳錦雯曾任檢察官後來轉任法官，與程明慧均為司法官班43期結業。